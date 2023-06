Trabajo y los sindicatos cierran un acuerdo sobre el Estatuto del Becario

El Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CCOO han llegado este a un acuerdo este viernes en el que han aprobado el Estatuto del Becario. Este regulará las condiciones laborales de los estudiantes en prácticas, según ha informado El País.

Por su parte, los empresarios no se han sumado a este acuerdo como consecuencia de las diferencias en varios puntos de su contenido. Estas disidencias se han dado especialmente en temas relativos a las prácticas extracurriculares (no están dentro de un programa de formación), pues además, la patronal considera que no deben sumarse a ningún pacto social debido a la situación de disolución de las Cortes.

Tras llegar al acuerdo, el texto tendrá que ser aprobado, previsiblemente, en un real decreto ley que deberá tramitarse por parte de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.

Podrían comenzar a cotizar en octubre

Así pues, el Ministerio de Inclusión ya dejó fijado el pasado mes de marzo en el real decreto ley de la reforma de pensiones la inclusión en la Seguridad Social de los becarios.

De esta manera, los alumnos que realicen prácticas formativas o prácticas académicas externas incluidas en programas de formación, donde entran alumnos universitarios y de formación profesional, comenzarán a cotizar desde este próximo mes de octubre. Según la norma, a las cuotas por contingencias comunes de estas cotizaciones se les aplicará una reducción del 95 %.