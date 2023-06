Un proyecto de investigación saca a la luz cartas inéditas entre Franco y Pío XII

El proyecto de investigación Pío XII y España, promovido por el Instituto Español de Historia Eclesiástica, vinculado a la Iglesia nacional española de Roma y dirigido por el historiador valenciano Vicente Cárcel Ortí, ha incluido la publicación íntegra de cartas personales cruzadas entre Pío XII y Franco, "hasta ahora inéditas y en parte desconocidas", según han asegurado.

El Arzobispado de Valencia ha explicado que la iniciativa contempla, entre otras acciones, la publicación de un libro dirigido por Ortí y por el profesor Ramón Corts i Blay. Además, el proyecto está abierto a otros investigadores, españoles o extranjeros, eclesiásticos o laicos, que deseen profundizar en el conocimiento del tema desde la documentación vaticana.

El objetivo de todo el proyecto es el estudio del pontificado de este Papa y sus relaciones con España, desde 1939 hasta 1958, a partir de la documentación contenida en los Archivos Vaticanos. Esta línea de investigación "es posible gracias a que el 2 de marzo de 2020 se abrió a la consulta de investigadores estos fondos documentales", explica José Jaime Brosel.

Así, el objetivo se plantea catalogar, transcribir, analizar y editar estas relaciones con España "desde el convencimiento de que es necesario conocer todas las fuentes para que la historia sea transparente".

750 páginas de Archivos Vaticanos

En la obran se abordan más de 750 páginas, fruto de tres años de investigaciones en los fondos desclasificados del pontificado de Pío XII, donde se analizan cuestiones como la situación político-religiosa de España desde 1939 hasta 1958, sus relaciones con los gobiernos de Franco, la correspondencia personal inédita entre el Papa y el Jefe del Estado, el nacionalismo vasco y catalán, o los nombramientos de obispos.

Cárcel afirma que "las cuentas con la Historia no se pueden hacer destruyendo sus huellas" y asegura que las relaciones de Pío XII con el régimen franquista "no siempre fueron cordiales, porque la Iglesia no fue inmovilista y no apoyó incondicionalmente su política, ya que el Papa deseaba que evolucionara mediante una línea de lenta apertura".

En el libro se dedica gran atención también a las "numerosas intervenciones de Pío XII en favor de los detenidos políticos y condenados a muerte". Otros asuntos que han sito estudiados y recogidos en la obra han sido el Fuero de los Españoles y la libertad religiosa, la actitud de los Obispos ante el Referéndum de 1947, las relaciones de Pío XII con los Seminarios, la Acción Católica y el Apostolado Seglar.

El último capítulo del libro está centrado en las relaciones del nuncio Cicognani con los orígenes del Opus Dei y la aprobación que Pío XII le dio como primer instituto secular de la Iglesia.