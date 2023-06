El ataque al periodista jubilado Lucio Poves, de 72 años, con un destornillador ha generado un gran revuelo en nuestro país. El atacante aseguró al comunicador que iba en busca de una cantidad de dinero que suponía que tenía.

Este viernes, Ya es mediodía ha podido charlar en directo con Poves, que, al asegurar que no tenía tanto dinero como suponía el agresor, recibió varias puñaladas con un destornillador. Una de ellas le alcanzó el pulmón y otra, la cabeza.

"Era un señor. Lo que me pedía era dinero, pero en el fondo no sé si puede ser también por una cuestión periodística. Él decía, cuando ya estaba siendo interceptado por la Policía Local, que no lo había tratado muy bien informativamente en una de sus múltiples fechorías", ha comentado Lucio durante la conexión con el matinal de Telecinco.

"Si esto fuera así todavía estaría más triste porque esto sería una agresión a un periodista que durante tantos años ha ejercido la profesión y, ahora en la jubilación, que yo me dedico a hacer un periódico local del pueblo donde vivo, que me hagan estas cosas lo llevaría muy mal", ha agregado Poves.

Por su parte, Joaquín Prat ha señalado que, entonces, Lucio Poves conocía a su atacante, a lo que este ha respondido: "Puede ser una venganza que derive de hace diez años cuando empezó ese medio a salir aquí en el pueblo. Él tuvo una reyerta y pinchó, también, a un vecino conocido en una taberna que yo frecuentaba".

"Si eso es así todavía estoy más apenado porque es una agresión a la profesión, a la libertad de expresión, a la forma de contar las cosas... Pero si es una agresión por pedir dinero también me siento muy vulnerable porque cualquier persona de 72 años tenemos una pensión y qué dinero vamos a tener en casa", ha agregado el periodista que, además, ha sentenciado que solo contaba con 200 euros en efectivo que estaban destinados a una recaudación caritativa.