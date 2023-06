Los programas no se casan con las cadenas: algunos casos de infidelidad televisiva

En las tardes de los fines de semana había porrazos en Telecinco. Temerarios japoneses se enfrentaban a pruebas locas en un concurso que por entonces se llamaba Humor amarillo, porque en España siempre hemos sido de traducir los títulos con mucha libertad. Ahora, Takeshi’s Castle regresa a las pantallas, en este caso a aquellas donde se reproduzca Prime Video, la plataforma de Amazon que ha recuperado y pronto emitirá este formato nipón lleno de zamburguesas, tablas de planchar y chinotauros.

No es la primera, ni será la última vez que un formato televisivo se cambia de cadena. Usualmente los derechos de emisión de los programas pertenecen a las productoras o a terceros y eso favorece la movilidad de los concursos, realities, talents, o cualquier otro tipo de espacio. Hacemos repaso por algunas de las migraciones televisivas más sonadas.

Entre lo que se ha sabido más recientemente está el caso de Me resbala. Este concueso de humor e improvisación con una rampa como protagonista se estrenó en 2013 en Antena 3 con Arturo Valls como conductor. El mismo formato se acaba de presentar ahora para su próximo estreno en Telecinco, con Lara Álvarez tratando de dirigir a los cómicos del espacio.

Entre los más longevos y exitosos está El Hormiguero se estrenó el 24 de septiembre de 2006 en una jovencísima Cuatro. Y aunque las hormigas suelen ser de un solo hormiguero, no es el caso de las díscolas Trancas y Barrancas, que el 5 de septiembre de 2011 se pasaron a Antena 3. El cambio, según se dijo entonces, vino por las diferencias económicas entre la productora 7 y Acción, que capitanea Pablo Motos y Mediaset, que no llegaron a un acuerdo para renovar el formato.

El concurso Pasapalabra ha ido y ha vuelto varias veces. Comenzó a emitirse en Antena 3, allá por el año 2000 y allí pasó seis años, donde lo presentaron Silvia Jato, Constantino Romero y Jaime Cantizano. En 2007 Pasapalabra se mudó a Telecinco, donde lo presentó Christian Gálvez hasta que en 2019 una sentencia hizo que Mediaset tuviera que dejar de emitir el concurso, por una pugna por los derechos con la británica ITV Studios. En 2020 ya estaba en Antena 3 de nuevo, esta vez con Roberto Leal como presentador.

"A tu lado, me siento seguro", dice la famosa canción de Operación Triunfo. Lo que no dice es al lado de quien, porque el formato de Gestmusic acumula ya tres pantallas diferentes. OT comenzó en el 2001 en La 1, coronando a Rosa López y quizá también a los rizos de Bisbal, siempre con Carlos Lozano como presentador. Tras tres entregas en la cadena pública, Telecinco se hizo con el talent y comenzó su andadura bajo la batuta de Jesús Vázquez y Pilar Rubio (2005-2011). Como en el juego de las sillas, Operación Triunfo se movió de nuevo, regresando a La 1 (2017-2020), con Roberto Leal conduciendo las galas. Pero no acaba el periplo:en breve se estrenará una nueva versión en Prime Video, que presentará Chenoa, encumbrada, precisamente, en OT 1.

Lo de llevarse a famosos a un sitio agreste a que pasen las de caín es el espíritu de Supervivientes, que también ha estado en varias cadenas, aunque con nombres diversos. El reality de superviviencia, o de adelgazamiento, comenzó en Telecinco en el año 2000, donde estuvo dos temporadas, hasta que pasó a Antena 3, con el nombre de La isla de los famosos, La selva de los famosos y Aventura en África. En África también había famosos. Ya en 2006 el formato volvió a Telecinco y por si fuera poco, también a Cuatro, donde se emitían las galas de Tierra de Nadie.

Otro concurso que puede presumir de haberse hecho en las dos cadenas más vistas de nuestro país es La ruleta de la suerte. El formato, que arrancó con el nombre de La ruleta de la fortuna en Teleccinco (1993 a 1997)recaló en Antena 3 en 2006. Jorge Fernández es su presentador desde entonces, aunque en 2008 ya se cambió en el nombre el ‘de la fortuna’por ‘de la suerte’.

El Grand Prix puede ser el formato que en más cadenas se haya emitido, pues después de hacerlo en La 1 desde 1996 (aunque ya antes se emitió un prototipo llamado Cuando calienta el Sol)y hasta 2005, pasó a las cadenas autonómicas, pudiendo verse a las vaquillas y los concursantes de los pueblos en Telemadrid, Canal 9, Castilla-La Mancha TV, Televisión Castilla y León, IB3, 7 Región de Murcia o Canal Extremadura, además de en Canal Sur en ediciones posteriores. La 1 prepara ahora el regreso del Grand Prix a la tele pública, por supuesto, con Ramón García, acompañado de Cristinini y Michelle Calvó.

El talent de La Voz vio cómo sus cantarines participantes presumían de salir desplegando cuerdas vocales en Telecinco (de 2012 a 2017)para después decir "mamá, pon Antena 3", cuando pasó a esa cadena en 2019. Al revés fue El gran juego de la oca, que se estrenó en 1993 en Antena 3, donde estuvo dos temporadas. En 1998 las casillas del tablero se pudieron ver ya en Telecinco, donde su nombre era toda una declaración de intenciones: El nuevo juego de la oca.

Algunos datos de...

Humor amarillo o El castillo de Takeshi

Prime Video va a emitir una nueva edición del icónico concurso que organiza el presentador y actor Takeshi Kitano, aunque en España el formato contará con el doblaje y las voces de Jorge Ponce, Eva Soriano y Dani Rovira para darle gracia a los mamporros y caídas.

Se cierra el círculo en OT

Chenoa formó parte de la primera generación de Operación Triunfo y ahora, será su presentadora. "Estoy muy parida por OT, en tele y en música", decía la artista en su presentación.

Plantel de famosos en Me resbala

Estarán en el programa Flo, Paz Padilla, Santiago Segura, María Zurita, Anabel Alonso, Edu Soto, Juan Dávila, Lorena Castell, Aníbal Gómez, JJ Vaquero, Xavier Deltell y Paula Púa, entre otros.

El hormiguero, de 2.0 a 3.0 y más

El programa de Pablo Motos cambió de la coletilla de El hormiguero 2.0 a 3.0 al cambiar a Antena 3, haciendo un guiño a su nuevo hogar. Tuvo un derivado llamado El hormiguero next.

Un programa de récords

Pasapalabra dio en su día el premio más alto de la historia, con 2 .190. 000 euros (en 2006, aunque luego fue superado). Orestes Barbero llegó a estar en 479 programas y Pablo Díaz, en 310