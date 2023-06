Dos de los cuatro niños apuñalados por un refugiado sirio en un parque de la ciudad francesa de Annecy siguen "muy graves"

Dos de los cuatro niños heridos en el ataque perpetrado por un refugiado sirio sin hogar en la localidad francesa de Annecy siguen muy graves. En concreto en estado de "emergencia vital", dijo el viernes por la mañana el portavoz del Gobierno galo, Olivier Véran.

Tres de los bebés heridos fueron trasladados a Grenoble, el cuarto a Ginebra, Suiza, después de recibir primeros auxilios en Annecy.

El portavoz del Gobierno, en una entrevista en la emisora France Info señaló que el presidente de Francia, Emmanuel Macron viaja este viernes hasta Annecy para ver a las víctimas y a sus familias, así como a los agentes y los servicios de urgencia que intervinieron.

Los niños atacados tienen entre 22 meses y tres años. Además, dos adultos fueron también apuñalados en la furia del agresor.

El agresor no coopera con la Policía

Segun informa Le Monde, desde su detención, pocos minutos después de la agresión a los niños, Abdelmasih H. no ha dado explicaciones por su atrocidad y ha "obstruido (su) custodia policial", en particular "rodando por el suelo", según una fuente cercana a la investigación. Sin embargo, los primeros exámenes psiquiátricos no han sido concluyentes, por lo que sigue bajo custodia policial.

En Annecy, el agresor no tenía hogar. Según el director general de la Oficina Francesa para la Inmigración y la Integración (OFII), Didier Leschi, "había estado recibiendo el subsidio de solicitante de asilo desde que se registró como tal" pero, por falta de espacio, "nunca ha recibido apoyo para alojamiento en el sistema nacional de acogida".