El pasado jueves, José Miguel y Rosario contactaron en directo con Espejo Público para contar su calvario tras haber comprado una vivienda en La Laguna (Tenerife) y que la expropietaria la okupase durante un total de tres años y medio.

Este viernes, un día después de que la pareja narrase su historia en el matinal de Antena 3, la mujer ha abandonado la casa junto al menor que tiene en acogida y, así, ambos han puesto rumbo a Huelva.

Sin embargo, en el mismo momento en que la mujer abandonaba la paradisíaca vivienda, nuevo okupas entraban en la casa con un montón de colchones en mano. Precisamente, han sido los vecinos del inmueble quienes han advertido de la entrada de los nuevos inquilinos ilegales.

Desde el plató del matinal de Antena 3, la abogada Bárbara Royo ha señalado que, si no se constituye como morada, los propietarios pueden recuperar su vivienda. Además, la letrada ha explicado que, aunque se considera que deben pasar entre 24 y 48 horas para que se considere la constitución de la morada, se trata de una ley no escrita que no es irrebatible.

Asimismo, Royo ha apuntad que para que la legislación considere que se ha constituido morada, los okupas deberían mostrar la documentación que lo acredite, donde se incluirían tickets y facturas.