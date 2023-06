La Junta Electoral busca vías con Exteriores para que los españoles que estarán fuera del país todo julio también puedan votar

La convocatoria de elecciones generales en pleno éxodo vacacional de la segunda quincena de julio ha pillado desprevenidos a todos. Más allá de los partidos políticos que tienen que elaborar sus listas o programas, los ciudadanos que ya habían organizado planes para el verano tienen muchas dudas de cómo van a poder ejercer su derecho al voto. La Junta Electoral Central (JEC) ha tratado de resolver ya cuestiones espinosas como el voto por correo -tras las investigaciones por posible fraude abiertas en los anteriores comicios de mayo- y la problemática para formar mesas electorales. En su reunión del pasado jueves, se comentó otra situación compleja a la que algunos miembros de la Junta creen que hay que dar una solución lo más rápido posible: los españoles que viajarán en julio al extranjero y no podrán votar, ni siquiera por correo.

Ya sea por motivos de trabajo, por estudios o por vacaciones, hay españoles que estarán fuera de España el día de las elecciones, pero también en los días que comprende el plazo de envío de las papeletas para el sufragio por correo, del 3 al 16 de julio.

Las del 23 de julio serán las primeras elecciones generales que se celebran en periodo vacacional. Solo hay un antecedente: los comicios vascos y gallegos que tuvieron que retrasarse por la irrupción de la pandemia y que se celebraron el 12 de julio. La diferencia con el verano de 2020 es más que evidente y los viajes al extranjero, tanto por motivos laborales como vacacionales, están a la orden del día el próximo mes.

Así, cualquiera que no esté en España entre el 1 y el 23 de julio próximos no podrá votar, sencillamente. No pueden emitir el sufragio por correo porque esta documentación solo llega a lugares dentro de España. Los que viven o están temporalmente en el extranjero pueden solicitar el voto en las oficinas consulares, a través del registro de residentes temporales en el extranjero (ERTA). Pero el plazo para hacer la petición termina el 29 de junio, por lo que los que se desplacen después de ese día no tendrán ninguna opción para que la Administración pública pueda tramitar su sufragio.

En la Junta Electoral Central son conscientes de esta problemática vinculada a la convocatoria del 23-J. Fuentes del organismo arbitral han explicado a 20minutos que en la reunión que mantuvieron el jueves pasado uno de los miembros planteó el asunto al resto del plenario, al que expuso la necesidad de plantear algún tipo de solución.

Lo que este miembro de la Junta propuso es contactar con el Ministerio de Asuntos Exteriores para que se plantee crear algún tipo de registro para que los españoles que se vayan a ir fuera de España a partir de julio puedan comunicar antes el lugar en el que van a estar para que el departamento informe al consulado correspondiente y allí el votante pueda recoger la documentación cuando esté en su destino.

Esta situación no se había planteado hasta ahora, de modo que Exteriores no cuenta con un registro así. Por este motivo, la Junta Electoral no aprobó ninguna instrucción oficial a este respecto el pasado jueves, sino que lo que se decidió fue designar a uno de sus miembros para que se dirija al ministerio y plantee la problemática. En función de lo que le traslade Exteriores y las posibles soluciones que se puedan explorar, el organismo arbitral volverá a abordar el asunto en sus siguientes reuniones para decidir si se puede hacer algo por estos españoles que, hoy por hoy, no podrán votar el 23-J.

En la Junta Electoral son conscientes de que esta solución podría no satisfacer a todos los españoles que van a pasar el mes de julio fuera del país, pues habrá personas que estén en algún lugar con difícil o nulo acceso a un consultado español. Pero, según explican las fuentes consultadas, se trata de poner todos los medios posibles al alcance de los ciudadanos para que, si quieren y pueden, ejerzan su derecho constitucional al sufragio activo.