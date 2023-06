En las últimas horas, las redes sociales se han hecho eco de un vídeo en el que se puede ver a Susanna Griso, entre otros famosos, cantando ópera. Unas imágenes que han sorprendido enormemente a los usuarios y que, como no podía ser de otra manera, ha sido comentado en Espejo Público.

Así, la presentadora del matinal de Antena 3 ha contado cómo se gestó su participación en el coro de famosos: "Coincidimos un grupo de amigos en una comida. Esto lo explico para que lo entiendan, porque, si no, no se va a entender nada".

"Tuvimos la mala suerte de que entramos en un restaurante y a mí me dicen que está Íñigo Onieva celebrando su cumpleaños aquí al lado. Estaba todo lleno de paparazzis", ha señalado Griso que, además, ha recalcado que el coro de famosos no fue culpa de los periodistas: "Fue culpa de Paz Padilla, que dijo: 'vamos a hacer un reto viral'".

"Yo pensé: 'que no se viralice'", ha agregado la presentadora, que no ha podido parar de reír mientras contaba la anécdota. Por su parte, Diego Revuelta ha enumerado a algunos de los presentes en el coro: José Mota, Santiago Segura, Florentino Fernández, Bertín Osborne, Bárbara Royo, Nacho Abad, Paz Padilla, Poti...

"Susanna no ha querido cantar nunca. Es la única cláusula que tiene para ir a Pasapalabra", ha señalado Diego Revuelta. Después, sin poder contener la risa al verse a sí misma y al resto de sus compañeros tratando de entonar una ópera, la presentadora ha apuntado: "Yo aguanto, o lo intento, la risa. Se nota que estoy haciendo un esfuerzo enorme para no reírme. El caso es que no me escapé de los paparazzis, que estaban en la puerta".