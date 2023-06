Elliot Page desvela que a sus 16 años intentó tener intimidad con un hombre "que no le gustaba"

Elliot Page se ha convertido en un referente para el colectivo transexual tras salir del armario como hombre trans en 2020. El intérprete de The Umbrella Academy ha querido dejar constancia de su historia y ha plasmado su proceso en Pageboy, un libro que recopila las luces y las sombras de su vida y que ha sido publicado este martes.

En Pageboy el actor se abre en canal y detalla cómo ha sido su transición. Pero, además, incluye ciertos aspectos de su vida personal y sentimental. Así, en su biografía ha hablado de sus intentos de intimar con un hombre, un hecho que tuvo lugar cuando aun intentaba luchar contra su sexualidad.

En este capítulo, el intérprete de Juno contó salió con un compañero de clase llamado Kenneth mientras estudiaba en la secundaria Queen Elizabeth en Nueva Escocia. En aquel entonces, él tenía 16 años y tonteaba con él.

"Kenneth era dulce, sensible y lindo. Una cara única con pómulos prominentes y ojos eléctricos. Su cabello era castaño oscuro y suelto", escribió en el libro y añadió que a él no le gustaba mucho pero que tampoco le importaba.

Sin embargo, cuando los dos estaban dispuestos a intimar, según relató Page, Kenneth no pudo consumar la relación. "Toda esa cosa 'húmeda' no estaba sucediendo conmigo", detalló el actor de 36 años. El de Halifax confesó que ambos lo intentaron en varias ocasiones más, pero, finalmente, desistieron. "Tuve suerte de que fuera con alguien tan encantador como él, podría haber terminado de otra manera", admitió.

Según sus palabras, en aquellos momentos a su alrededor se hablaba de "hacerlo, de ligar y de la virginidad" y él era incapaz de entender lo que le sucedió con su amigo. Incluso se llegó a preguntar si todos estaban fingiendo al hablar del tema. No obstante, en las líneas posteriores de su libro relató cuál podría haber sido el motivo principal.

"Evitaba el sexo con chicos y reprimía mis verdaderos sentimientos no correspondidos. Mi cerebro no podía comprender que simplemente no estaba interesado, que simplemente no quería seguir adelante con eso, lo cual sería un sentimiento y una respuesta completamente apropiados", expresó Elliot Page, dejando entrever que, en aquel momento, se encontraba luchando contra su sexualidad.