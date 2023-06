Los padres de Kate Middleton están en la bancarrota y deben 3 millones de euros

La empresa familiar de los padres de la princesa de Gales, Party Pieces, dedicada a la fabricación de objetos para fiestas infantiles, tiene una deuda millonaria que ha revolucionado el panorama económico y social del Reino Unido. Ha sido el periódico Daily Mail el que se ha hecho eco de los problemas de la empresa de Michael y Carole Middleton, los padres de Kate. Según ha publicado, la empresa atesora una deuda de 2,6 millones de libras (tres millones de euros)... y la ira de sus acreedores.

Parece que, según, el informe que ha presentado el administrador de la compañía Party Pieces, la debacle comenzó a raíz de la pandemia de coronavirus y el confinamiento, cuando las ventas de la firma, ante la imposibilidad de celebrar eventos, se desplomaron. Según este informe, entre 2021 y 2022 sus pérdidas superaron el millón de euros.

Para seguir adelante, el matrimonio se vio obligado a pedir un elevado préstamo, confiando en que conseguirían reflotar el negocio. Sin embargo, no fue así, y los proveedores de Party Pieces están molestos y preocupados. El portavoz de Sultani Gas, la empresa que les suministraba helio para los globos, declaró al Daily Mail: “Lo que más me duele es que yo confié en ella (Carole Middleton) como la suegra del futuro rey y, sencillamente, me traicionó”.

A principios de año, el director ejecutivo de la compañía dimitió y otros miembros de la junta directiva de la empresa intentaron encontrar un comprador. Hace unas semanas, el matrimonio Middleton vendió parte de la empresa a la compañía Teddy Tastic Bear, un imperio que está valorado en 35 millones de euros y está controlado por un empresario que se denomina a sí mismo "el payaso millonario", James Sinclair.

Lo hicieron por unos 200.000 euros (de los cuales, unos 140.000 eran en acciones), e incluía un acuerdo por el que se mantendría el empleo de todos los empleado, y la sede seguiría permaneciendo en Berkshire.

Lo que empezó como la afición de Carole a organizar fiestas para niños se convirtió en 1987 en un próspero negocio. Ella y su marido dejaron sus trabajos en una compañía de aviación y fundaron Party Pieces, la empresa ahora cuestionada. Durante decenas de años, los rendimientos fueron altísimos, lo que permitió a esta familia adquirir su mansión y costear estudios para sus tres hijos, Kate, Pippa y James, en prestigiosas colegios y universidades.

De hecho, su hija Kate conoció al príncipe Guillermo en la elitista St. Andrews, Escocia, donde ambos compartieron piso de estudiantes. A partir de allí, su ascenso social fue fulgurante. Hasta ver transformada a su hija en heredera del trono inglés y a ellos mismos en espectadores de primera fila de muchos eventos de la casa real británica.