La Policía de Alemania detiene a cuatro activistas climáticos que han rociado pintura a un hotel de lujo

💎 Bar des Sylter Fünf-Sterne-Luxushotels Miramar in orange Warnfarbe getaucht 💎



Die Welt versinkt in Flammen, deswegen verteilten wir oranges Wurf-Pulver in der Luft, das sich als Wolke im Saal ausbreitete. pic.twitter.com/cb26iuTMs4