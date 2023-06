Tamara Falcó desmiente en 'El Hormiguero' que Rafa Nadal, Isabel Díaz-Ayuso y José Luis Martínez-Almeida vayan a ir a su boda

Ninguno de los colaboradores habituales de la tertulia de actualidad de El Hormiguero faltó a su cita este jueves. Tras la entrevista a Eva Santolaria y Carlos Cuevas, Pablo Motos les dio paso.

Pero, como cada semana, la boda de Tamara Falcó copó los primeros momentos de la charla. "Tengo una duda: ¿Están invitados a la boda Rafa Nadal, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida?", le preguntó el valenciano.

La hija de Isabel Preysler le contestó: "No han dado con ninguno, lo siento". Noticia defraudó a Cristina Pardo, gran fan del tenista y que no durmió el día que leyó que iba a ir a la celebración, pero, al final, se quedará con las ganas.

Cristina Pardo, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

También aclaró que no irá ningún político a la boda, al igual que ningún deportista que no pertenezca a la familia (Fernando Verdasco, pareja de Ana Boyer, sí), ni cantantes que no sean familiares o miembros de la banda que tocará en la boda.

La marquesa de Griñón también desveló el que truco que ha utilizado para reducir la lista de invitados: "Hice una lista y entonces pensé: ¿A esta persona me gustaría encontrármela en mitad de la noche a las 2 de la madrugada...?", explicó.

"Al final parecen muchos 200 invitados, pero lo reduces a la gente que quieres y he invitado a muy pocas personas. Por ejemplo, los primos de Íñigo solo vendrán a las copas", afirmó Falcó.