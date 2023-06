Eva Santolaria recuerda en 'El Hormiguero' anécdotas de su época en 'Compañeros'

El Hormiguero concluyó la semana con una doble visita, la de Carlos Cuevas y Eva Santolaria, que presentaron la serie Citas Barcelona, que se estrena en Prime Video el próximo 13 de junio.

La ficción narra citas entre personas que buscan amor, sexo o simplemente alguien que les aleje de la realidad. En la última de la temporada la protagoniza la actriz junto a Antonio Hortelano, reviviendo los tiempos de Valle y Quimi en Compañeros.

"Sí que solemos hablar y, como yo vivo en Barcelona, cuando voy a Madrid quedamos. Pero profesionalmente hacía más de 20 años que no trabajábamos juntos", admitió la actriz.

"Cuando participé en Compañeros tenía 21 años y la fama la llevaba regular. Lo peor es que la gente quería que fuera Valle las 24 horas del día", recordó Santolaria.

Eva Santolaria, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"Ella era muy guay y yo, no tanto, soy muy tímida, pero todo el mundo esperaba que fuera como mi personaje. Es que nunca fui la chica guapa", añadió.

La invitada le contó a Pablo Motos que "no me gustaba ser conocida porque solo se me acercaban los chicos guapos por mi popularidad, entonces era muy borde con ellos".