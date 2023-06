El Estado se quedará con 660.000 euros que llevan décadas olvidados en los juzgados

Un total de 662.551,50 euros acabarán perteneciendo al Estado porque llevan décadas olvidados en los juzgados de toda España y nadie los reclama. Parece inaudito, teniendo en cuenta que algunos de los beneficiarios han dejado en los depósitos cantidades que ascienden a los 26.556 euros, pero es cierto. El pasado 5 de junio, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó un listado de 78 páginas en el que se recogen los importes olvidados, los juzgados en los que se depositaron y los beneficiarios que pueden reclamar el dinero, que en muchos casos son desconocidos por la Administración.

En las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales es donde se depositan garantías, fianzas, cauciones y demás requisitos procesales establecidos legalmente durante los trámites jurídicos. Todos ellos se ingresan en una cuenta bancaria que los guarda hasta que sean reclamados.

Ocurre, por ejemplo, cuando se deposita una fianza para eludir la prisión o se ingresa un dinero para poder recurrir una resolución judicial. También cuando se paga una multa o cuando una persona tiene una deuda con otra que se niega a recibir el pago, en cuyo caso este puede depositarse en los juzgados. El banco que actualmente se encarga de gestionar estos depósitos es el Santander.

Una vez este dinero acaba en la cuenta de fondos provisionalmente abandonados, el beneficiario puede reclamarlo y un letrado de la Administración de Justicia lo reintegra a su cuenta. Pero si el dinero pasa dos décadas abandonado, el Ministerio de Justicia puede ordenar su ingreso al Tesoro Público, no sin antes anunciarlo en el BOE.

Esto es lo que ha ocurrido ahora, de forma que el aviso publicado el 5 de junio recopila toda una serie de depósitos que datan de 2001 o años anteriores. De hecho, los más antiguos acabaron en la cuenta de depósitos provisionalmente olvidados en 1984. Entre ese año y 2001 se han acumulado un total de 1.143 depósitos, la mayor parte de ellos de menos de 100 euros.

Sin embargo, también han quedado abandonados otros fondos de varios miles de euros. De todos ellos, 14 son de más de 10.000 euros. Los 114 depósitos más abundantes superan los 1.000 euros. "Hay varias situaciones en las que la cuenta recibe dinero", explica a 20minutos el magistrado Joaquim Bosch. "Cuando hay una condena, el que ha perdido el juicio tiene que pagar y una de las maneras de hacerlo es depositar el dinero en la cuenta de consignaciones".

Según ejemplifica Bosch, uno de los supuestos más comunes es el de un accidente de tráfico, cuando, en lugar de pagar al particular, "se abona el dinero directamente al juzgado para que no se generen intereses por un retraso en el pago". Esto ocurre también cuando hay unas medidas cautelares, cuando se abona una fianza o una caución. Y en ocasiones se abona de forma preliminar: si, por ejemplo, un casero no quiere cobrar el alquiler, el inquilino puede consignar el dinero antes de ir a juicio.

"Lo habitual es que el beneficiario lo recoja", apunta el magistrado, pero "aunque solo sea por estadística, hay un pequeño porcentaje de los casos en los que no se puede localizar al beneficiario". Por ejemplo, cuando este fallece o cuando se traspapela un expediente en el juzgado. Bosch indica que también sucede muchas veces, que "la cantidad es muy pequeña y al beneficiario no le merece la pena recogerla".

Hay que tener en cuenta que 0,01 euros es la cifra que más se repite en el documento publicado en el BOE, con lo que resulta lógico que muchas personas no quieran llevar a cabo el trámite para conseguir un céntimo. De todas formas, los beneficiarios tienen hasta el día 5 de julio para consultar el listado y reclamar su dinero.

"Si en ese plazo no se ha presentado reclamación alguna en la sede de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia (Calle San Bernardo, 21; 28015 Madrid), se declararán abandonados a favor del Estado y prescritas las consignaciones", señala el Gobierno.