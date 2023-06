Sevilla celebra un Corpus Christi inédito por culpa de las fuertes lluvias

No ha sido el de hoy uno de los tres jueves del año que relucen más que sol, según reza el dicho popular (Jueves Santo, Corpus Christi y Día de la Ascensión), sino todo lo contrario. Sevilla ha vivido un Corpus Christi inédito y de lo más atípico por culpa de unas precipitaciones intensas que no han dejado de caer en la ciudad desde la madrugada y hasta bien entrado el día. Una lluvia muy esperada que ha traído la borrasca Óscar pero que, no obstante, ha impedido que, por primera vez debido a esta circunstancia, la capital hispalense disfrute de una de sus fiestas mayores con más tradición.

Y es que tan solo en 2020 y 2021 no hubo procesión del Corpus en la calle, pero en ese caso, debido a la pandemia del coronavirus. Sí llovió algo en 2022, lo que obligó a algunos pasos a refugiarse en iglesias del recorrido, pero hubo procesión al fin y al cabo. La suspensión de la misma por culpa de la lluvia no se recuerda desde que existen registros históricos.

Tradicional Baile de los Seises en la celebración del Corpus Christi en Sevilla. RAÚL CARO/EFE

Tal y como anunció el Cabildo Catedral el miércoles por la tarde, la celebración del Corpus ha tenido lugar en el interior de la seo, donde se ha mantenido la eucaristía a las 8.30 horas, presidida por el arzobispo, José Ángel Saiz Meneses, acompañado por los obispos auxiliares, Teodoro León Muñoz y Ramón Valdivia Jiménez.

Durante su homilía, monseñor Saiz se ha referido a los diferentes aspectos que conforman la presencia de Cristo, rememorando su frase: "Yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos", lo que genera "en el ser humano una profunda confianza y una gran serenidad como consecuencia de esta presencia única e incomparable en la Eucaristía". Además, el arzobispo ha animado a "no perder la esperanza" de encontrar "soluciones" para los seis barrios más pobres de España, todos ellos ubicados en la ciudad, "por más extremas y complejas que sean las dificultades".

Ante los miembros de la Corporación municipal saliente, encabezada por el alcalde en funciones, Antonio Muñoz, y también de algunos de los que están por entrar a partir del próximo 17 de junio, tras la victoria del popular José Luis Sanz en las pasadas elecciones municipales, monseñor Saiz ha asegurado que "nos duele un año más comprobar que Sevilla tiene una presencia destacada en el ranking de los barrios más pobres de España a pesar del interés de las administraciones por solucionar los problemas".

Un momento de la celebración del Corpus Christi en el interior de la Catedral. R. M.

Al término de la misa se ha celebrado la procesión en las dos últimas naves de la Catedral, con todos los pasos que iban a recorrer las calles de Sevilla, así como el tradicional Baile de los Seises.

Y mientras tanto, fuera del templo, los responsables de los altares han optado, en algunos casos, por no montarlos y en otros, por ubicarlos en zonas de interior de algunos inmuebles para que pudieran ser apreciados. Sin embargo, apenas ha habido público en las calles del centro en una jornada lluviosa, sombría y en absoluto calurosa, sino más bien todo lo contrario.