Alejandro Nieto se despide de Tania Medina y regresa a Supervivientes: "Me voy una semana y no me gustan nada las despedidas"

Supervivientes está a punto de terminar y los nervios están a flor de piel. El próximo 29 de junio se conocerá quién será el ganador de la edición después de cuatro meses llenos de emoción. Por ello, la tensión se puede cortar en la isla.

Entre los nervios y los problemas entre concursantes, también se han vivido el regreso de antiguos participantes de la isla, como ese ha sido el caso de Alejandro Nieto. El que se coronara como el ganador de la edición de 2022 ha vuelto con la mochila cargada de recuerdos, aunque con la pena de tener que alejarse de su prometida, Tania Medina.

El andaluz, convertido en uno de los 'fantasmas del pasado' ha contado a través de sus redes sociales cómo ha vivido el regreso a Cayos Cochinos: "Yo voy a ir como he ido siempre toda mi vida, me voy a trasladar a cuando yo hice mi concurso, intenté hacer las cosas de la mejor manera posible, queda muy poco y yo lo que quiero transmitir es alegría, si no saben cualquier cosa que me pregunte, voy a ser un apoyo para todos".

Y es que, como así ha explicado a través de su perfil: "Porque todos se merecen ser ganadores, voy a ser imparcial, si hay algo que no me gusta lo voy a comentar. Voy de buen rollo".

Aunque, sin duda, si hay alguien a quien va a hacer de menos, esa será la dominicana. Y es que, como así ha explicado a través de su perfil: "Despidiendo a la mujer de mi vida. Me voy una semana y no me gustan nada las despedidas". Aunque solo van a estar alejados durante siete días, su marcha ha estado protagonizada por muestras de amor y ya piensa en cuando podrá volver a ver a la "mujer de su vida".

Alejandro Nieto se despide de su prometida. alejandro_nieto8 / INSTAGRAM

"Nos vemos pronto mi amor. Disfruta en Honduras y pesca mucho. Aquí estaré echándote de menos y viéndote cada día", le escribía la influencer al ver partir al andaluz. Así pues, ambos se han alejado.

Alejandro Medina pone rumbo a Honduras. alejandro_nieto8 / INSTAGRAM

Durante este tiempo, las redes del participante de La isla de las tentaciones estarán a cargo de su hermana: "He hablado con mi hermana para que suba a mis redes cualquier cosa de Supervivientes en la que salga yo porque Tania tiene muchísimo trabajo y ella ya con su móvil va sobrada, si no, no me hubiera importado".