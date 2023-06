Diversidad generacional: el talento no caduca

EN COLABORACIÓN CON CEPSA

Como dice la expresión popular: "Más sabe el diablo por viejo que por diablo". Cada año que pasamos en la tierra son 365 días más en los que tenemos la posibilidad de aprender. Por esta cuestión de lógica, las personas mayores son las que más sabiduría acumulan.

Si hay alguien que puede demostrar toda la sabiduría que aporta la edad, ese es Enrique Stuyck Romá. Con 80 años recién cumplidos, ha dirigido todo tipo de empresas y, además, es abogado, empresario y periodista. Enrique es fundador de Stor, expresidente de la Compañía Walt Disney en España y en Portugal, ha escrito varios libros y también es conocido por su gestión del emblemático bar Chicote de la Gran Vía de Madrid.

Enrique Stuyck Romá, expresidente de la Compañía Walt Disney. CEPSA

Has pasado por múltiples lugares, por distintas profesiones, siempre has sido un fanático de lo académico... ¿Cuál ha sido el momento laboral que más te ha aportado?Sin lugar a duda, los años que estuve trabajando en una compañía fantástica como es Walt Disney. Creo que es la mejor empresa del mundo para trabajar en ella. Trabajé como ejecutivo trece años y he tenido la oportunidad de conocer a personas muy interesantes y, sobre todo, de conocer a fondo la compañía Walt Disney, que es única en el mundo. En ese sentido, todo lo que recuerdo de aquella época es positivo.

“El talento no es ni senior ni joven, el talento se tiene o no se tiene, pero también se puede cultivar”

A tus 80 años creo que eres la persona idónea para hacerte esta pregunta: ¿qué puede ofrecer a una organización una persona senior frente a alguien joven?El talento no es ni senior ni joven, el talento se tiene o no se tiene, pero también se puede cultivar. El talento, además, no caduca. Es una cosa curiosa y sin embargo no se aprovecha demasiado, un poco como la experiencia. A mí me parece que lo que hay que hacer con la gente joven es animarlos a que aprendan al máximo, a que se impliquen independientemente del talento que tengan. Porque el talento, sin esfuerzo, sin voluntad, sin trabajo, creo que no sirve absolutamente para nada.

Bettina Karsch con Enrique Stuyck Romá durante la entrevista. CEPSA

Me gusta el concepto de que “el talento no caduca”. Pero también es verdad que tú has sido una persona que siempre te formaste, que tu mundo académico no acabó a los 30 años. A este respecto, ¿qué podemos hacer las empresas para inculcar esta ambición, este deseo de seguir formándose?La formación debería ser absolutamente continua, tendría que haber programas en las empresas para fomentarla y favorecerla. Me parece que hay mucha teoría en las empresas sobre la diversidad, la inclusión y la formación. Deberían existir sistemas para que la gente dentro de las empresas se forme continuamente, pueda seguir aprendiendo y especializándose en su trabajo. Es un tema tanto de la persona como de la empresa.

“Si las empresas consiguen hacer convivir a personas de diferentes generaciones para sumar juventud, veteranía y talento, eso es éxito seguro”

A partir de los 45 años es más difícil conseguir una entrevista de trabajo, según varios estudios. ¿Cómo lo ves?, ¿qué les dirías a las empresas para que entiendan la importancia de la diversidad generacional?Difícil no, dificilísimo, porque está el edadismo famoso que se han inventado para desplazar a la gente mayor. Entonces, a partir de una determinada edad, parece que se es mayor para el trabajo. Pero es cuando se tiene realmente veteranía y experiencia y se está desperdiciando, se está tirando a la basura. Por eso, las empresas grandes deberían tener departamentos que vigilen por la igualdad y la diversidad.

Puedes ver el capítulo completo aquí y todos los demás en www.cepsa.com