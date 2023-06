Así es Thais Villas, la reportera de 'El Intermedio' que pasó por 'El programa de Ana Rosa'

Thais Villas es de las pocas personas del equipo de El Intermedio que lleva en el programa de La Sexta desde su primera emisión en 2006, si bien ha hecho incursiones en otros programas.

Su acidez e ironía son un clásico del espacio que presenta Wyoming, algo que le ha caracterizado y le ha granjeado multitud de simpatías entre los políticos cuando acude a las puertas del Congreso de los Diputados.

Da igual del partido que sean, todos se paran con la reportera para contestar a sus preguntas o colaborar con las peticiones que les hace la oscense.

Thais Villas y Miquel Iceta, en 'El intermedio'. ATRESMEDIA

Villas también se encarga en El Intermedio de las encuestas a pie de calle, las secciones OK, boomer, Lo vota, no lo vota, Barrio rico vs. barrio obrero o Hablando se enciende la gente, entre otras.

Su experiencia laboral

La periodista siempre ha estado rodeada de grandes comunicadores, y antes de unirse al equipo de Wyoming, Thais Villas trabajó, en sus inicios, en El programa de Ana Rosa.

También pasó por Abierto por la mañana (Telemadrid), 4 i acció o Amor Gastronòmik (TVE Cataluña) o Última sessió (Betevé). Aparte de sus colaboraciones en radio en Punto Radio, COM Ràdio, RAC1 y Catalunya Ràdio.

Su hermano Santi también es periodista y ha colaborado con varios programas de televisión, incluso intervino en El Intermedio: "No quiero que Thais pase por lo mismo que ha pasado Mónica Cruz, es muy duro vivir toda la vida la sombra de una superestrella, se llame Penélope Cruz o Santi Villas", afirmó entre risas.

Thais Villas y Susi Caramelo en 'Las que faltaban'. MOVISTAR

Incursiones paralelas a 'El Intermedio'

Aunque la oscense nunca ha abandonado el programa de La Sexta, sí que ha probado suerte en otros formatos, como en Las que faltaban de Movistar Plus+ o con colaboraciones puntuales en Zapeando.

Pero siempre compaginando esos proyectos con El Intermedio, ya que Villas se ha mantenido fiel a Wyoming todos los años que lleva trabajando en televisión.