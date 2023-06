El diputado de Ciutadans, Nacho Martín Blanco, abandona el partido y el Parlament

"Dejo a Ciutadans porque he perdido la esperanza en la capacidad y la viabilidad de partido". Esta ha sido la síntesis del motivo por el que el hasta ahora diputado y portavoz del grupo parlamentario de Ciutadans, Nacho Martín Blanco, ha anunciado que abandona el partido dejando todos sus cargos orgánicos e institucionales.

En la rueda de prensa de esta mañana, donde ha anunciado su decisión, Martín Blanco ha confesado estar afectado después los malos resultados en las elecciones del 28-M, que dejan "un espacio político con un resultado y unos réditos electorales muy reducidos, apremiados a la mínima expresión". Así, ha admitido que ha pasado unas semanas "de gran intensidad emocional y convulsión personal y política".

Nacho Martín Blanco ha confesado que "hacía meses" que seguía en el partido "por lealtad y compromiso con compañeros y amigos", pero que, previamente a esta decisión, ya expresó esta opinión en la reunión de la ejecutiva nacional y, aunque no quiso entrar en detalles, añadió que allí no sólo defendió no presentarse a las elecciones españolas sino que incluso fue "más allá".

Sin embargo, esta salida de Ciutadans abandonando Parlament y cargos, no quiere decir que Nacho Martín Blanco abandone la política, según ha confirmado en la rueda de prensa, ya que cree que todavía tiene "cosas que aportar" y que tiene "clarísimo" que quiere continuar".

En su intervención desde el atril del Parlament, el líder de Ciutadans en la cámara catalana no ha querido entrar en detalles sobre la posibilidad de ingresar en algún otro partido. No obstante, parece tener alguna preferencia ya que ha asegurado que ya tiene decidido a quién votará el 23 de julio.

Sobre la posibilidad de pasar al Partido Popular de Cataluña, PPC, Nacho Martín Blanco ha remarcado que "lo que no voy a hacer ahora es decir cosas que no tienen consistencia". Por contra, Martín Blanco ha querido destacar "el servicio a la democracia que ha hecho Ciutadans". Al mismo tiempo, ha agradecido a sus compañeros de partido el trabajo realizado a lo largo de estos años.