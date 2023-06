El año 2019 comenzó de la manera más trágica posible para Romina Celeste, que fue asesinada por su marido quien, hace poco, confesó el terrible crimen que cometió contra la mujer, aunque no desveló qué hizo con el cadáver después de asarlo en la barbacoa.

Ahora, la madre de la víctima, Miriam, ha recibido un nuevo golpe por parte de la justicia al enterarse, "ayer", miércoles, de que los únicos restos encontrados de su hija, un trozo de pulmón, ha sido destruido por error y, por tanto, ya no queda ningún resto de Romina y su madre solo recibirá las placas de ADN del órgano.

Este jueves, En boca de todos ha podido hablar tanto con Miriam como con Emilia Zaballos, abogada de la familia de Romina, quienes han denunciado el error que ha impedido a la madre de la joven enterrar los pocos restos que había de su hija.

"Ayer, cuando estábamos en el aeropuerto, mi abogada me dijo: 'Mira, Miriam, no te quería contar, pero tengo que hacerlo. El pequeño pulmón que tanto has pedido, ahora ya no. Ahora simplemente aparece una placa'. Ni un pedacito, es menos de un dedo, es muy pequeñito", ha explicado Miriam.

"Yo, con la esperanza, vine desde Paraguay para poder llevarla. Pero ahora llevaré una placa. Es muy triste esperar cuatro años y seis mese para que mi hija tenga juicios... Pero esto ayer me derrumbó", ha agregado la mujer, visiblemente derrumbada.

Por su parte, Zaballos ha recalcado: "Todos los problemas en la tramitación del procedimiento se producen a partir del cese de la primera jueza que instruyó la causa, que lo hizo estupendo. A partir de ahí, que son los dos últimos años y medio, es un desacierto tras otro. Pruebas que no se deberían haber admitido nunca, dilaciones indebidas e injustificadas y demás incongruencias de este nivel".

Asimismo, la abogada ha apuntado el 20 de enero de 2020 se comunicó que se daban tres meses para que se preguntase a la familia de Romina qué iban a hacer con los restos de la mujer. Sin embargo, esa comunicación no se hizo ni a la familia ni a los abogados ni a los forenses.

"Me iré con una placa. ¿De qué me sirve una placa sin el pulmón de mi niña? Yo quería llevarla para cerrar este dolor que tengo como madre. Me pregunto y me sigo preguntando que, si encontrasen las piernas o los brazos de mi hija, quizá los destruirían sin avisar", ha sentenciado Miriam que, además, ha agregado que no confía en que Raúl Díaz diga dónde se encuentran los restos de Romina: "Es una cosa imposible, no dirá dónde está".