Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez, concurrirá en solitario el 23-J pero solo por una provincia, Sevilla o Cádiz

Adelante Andalucía, la formación de Teresa Rodríguez, se presentará finalmente en solitario a las elecciones generales del próximo 23 de julio, aunque solo lo hará por una provincia andaluza, descartando así su integración en Sumar, el partido de Yolanda Díaz.

Tras un debate interno a lo largo de la última semana, que se ha traducido en varias asambleas provinciales y dos coordinadoras nacionales, el grupo andalucista celebrará este fin de semana una última consulta entre su militancia para decidir si la única provincia en la que concurrirán es la de Sevilla o la de Cádiz, las dos únicas en las que el partido considera que tiene "posibilidades certeras" de lograr la "hazaña de meter" en el Congreso un diputado andaluz.

Fuentes de la formación aseguran a 20minutos que la opción de integrarse a Sumar "no existe" porque "nunca ha habido ningún ofrecimiento" por parte del partido de Díaz. Si bien desde Adelante reconocen que el contexto político actual es "extraordinario" y deben hacer un "ejercicio de responsabilidad" para contribuir a "frenar a las derechas y a la ultraderecha". Por esta razón, explican, solo se presentarán por una provincia, dejando así de competir en las siete restantes para no dividir en ellas el voto a la izquierda del PSOE. Aunque, aclaran, la candidatura "representará a toda Andalucía".

Desde Adelante Andalucía hemos abierto una consulta a toda la militancia para concurrir en una única lista andaluza, en Sevilla o en Cádiz.



Sobre la mesa, afirman, no hay ningún nombre de momento para encabezar la lista, aunque sí apuntan a "hombres y mujeres de reconocida trayectoria social y cultural, activistas y representativos de las clases populares" de la comunidad. El partido, de momento, no quiere saber nada de quinielas, pero uno de los posibles podría ser el de Pilar González, ex secretaria general del Partido Andalucista y posterior líder de Primavera Andaluza, formación que confluyó dentro de Adelante Andalucía en las elecciones autonómicas de 2018 y que le permitió ser senadora en 2019 y 2020.

Adelante Andalucía insiste en considerar "imprescindible" que exista una "voz andaluza" en el Congreso que represente los "intereses del pueblo trabajador andaluz en un momento en el que Andalucía es invisible para todos los partidos estatales entre elección y elección".

Cabe recordar que las últimas elecciones municipales del 28 de mayo no fueron buenos para el partido de Rodríguez, que solo consiguió ocho concejales en toda Andalucía, seis de ellos en Cádiz capital, donde concurrieron junto a IU. Pese a ello, el grupo, ya sin José María González, Kichi, como candidato, perdió la Alcaldía al caer de 13 a los mencionados seis ediles y el Ayuntamiento lo gobernará el PP con mayoría absoluta. En el Consistorio de Sevilla, Adelante no ha conseguido ni siquiera entrar al no alcanzar el 5% de los votos.