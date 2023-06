Sofía Suescun carga contra los colaboradores de 'Sálvame': "Que se vayan a su casa a descansar, tienen cara de amargados"

La colaboradora televisiva, concursante de realities e influencer Sofía Suescun ha hablado largo y tendido sobre el final de Sálvame y sobre sus colaboradores, a algunos de los cuales sólo les desea que se vayan a su casa "a descansar" y que asuman que "su momento se ha acabado".

En una entrevista en El televisero, la joven aseguraba que no se alegra de que se termine Sálvame, aunque "nada es para siempre" y a ella, en algún momento la han "hecho daño".

"Telecinco durante 20 años se ha alimentado de lo que es Sálvame", opinaba la colaboradora, que reconocía sin embargo la llegada del programa. "Todos los que hemos consumido Telecinco siempre hemos tenido Sálvame de fondo y te has enterado de cosillas que han pasado por Sálvame", confesaba.

"Hay muchísimos colaboradores de ahí por lo que me alegro de que se haya acabado Sálvame para que se vayan ya a su casa", decía por fin, aunque excluía a Lydia Lozano, a la que dijo tener "mucho cariño".

«Que se vayan a descansar y asuman que se acabó su cometido en la televisión, no te queremos ver más", decía de otros colaboradores, al parecer Kiko Hernández, Kiko Matamoros o Belén Esteban. "No aportan nada al programa, que ya cansan, no dicen nada nuevo y están con la cara de amargados", afirmaba.

Para ella, debería darse trabajo a la gente más joven, como a su novio, Kiko Jiménez, aunque estar en Sálvame "es muy duro", porque "hay muchos temas internos que el público no sabe".