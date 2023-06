Andrés Calamaro este fin de semana en Madrid (¡ÚLTIMAS ENTRADAS!)

Andrés Calamaro llega a las Noches del Botánico con dos conciertos este fin de semana, pero hay que apresurarse si se quieren conseguir entradas, porque sólo quedan para el domingo 11, segunda de sus comparecencias.

Uno de los gigantes del pop, del rock y de la canción en castellano de todos los tiempos. Inagotable, insobornable, incorregible. Un talento omnívoro y desbordado que se ha adentrado en infinidad de estilos sin traicionar el suyo y que atesora casi veinte álbumes de estudio a su nombre, sin contar su trayectoria con Los Rodríguez o Los Abuelos de la Nada. Un absoluto icono en nuestros Planes de fin de semana en Madrid.

No es de extrañar que Raphael, Julio Iglesias, Lila Downs, Carlos Vives, Alejandro Sanz, Julieta Venegas o Vicentico se cuenten entre los nombres que rinden tributo a su cancionero en Dios los cría (2021), el último álbum publicado con material del músico argentino.

Los pasos de Andrés Calamaro son casi siempre imprevisibles, pero generalmente brillantes. Discos como Alta suciedad (1997), Honestidad brutal (1999) o El salmón (2000) y canciones como Flaca, Estadio Azteca, Te quiero igual, Loco, Dulce condena, El día mundial de la mujer o Cuando te conocí forman parte de la mejor historia de la música popular en castellano, y son siempre abordadas sobre el escenario por el músico bonaerense con una eficiente banda y con su tradicional arrojo. El de quien se sabe artista mayúsculo y personaje totalmente inimitable.

Un paseo sensorial apto para niños en el Botánico...

El primer recorrido accesible por el Jardín Botánico de Madrid es un plan para este fin de semana RJB CSIC

El Real Jardín Botánico presenta estos días El Jardín a través de los sentidos, el primer itinerario adaptado pensado para que cualquier visitante, con independencia de sus capacidades cognitivas, recorra los espacios más emblemáticos del Jardín.

Un proyecto de inclusión y accesibilidad desarrollado en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) – Ministerio de Ciencia e Innovación, que busca abrir este centro de estudio, conservación y divulgación de la botánica a todas las personas, facilitando su participación de forma inclusiva.

Paneles informativos en el recorrido accesible por el Jardín Botánico RJB CSIC

El Jardín de los sentidos incluye siete paneles informativos con textos en lectura fácil que invitan al visitante a la observación e interacción con las plantas y su entorno.

Esta propuesta de ocio en Madrid puede resultar interesante para hacer con niños. Incluye paradas en la zona de ornamentales, el estanque de las plantas acuáticas o el invernadero entre otros espacios, e incluye también la visita a un pequeño 'jardín sensorial' en el que tocar, oler y percibir los elementos propios de un jardín, descubriendo texturas y aromas en hojas, maderas, sustratos y frutos.

... y una exposición fotográfica en el mismo entorno

'Gran acantilado a partir de Giotto 1' (2018) forma parte de uno de los planes fotográficos para el fin de semana en el Botánico José Manuel Ballester

Aprovechando la visita al Botánico, se puede disfrutar de la exposición De arboris perennis, a cargo del Premio Nacional de Fotografía José Manuel Ballester, visitable en el Pabellón Villanueva. Se trata de un proyecto en el que el fotógrafo convierte a los árboles en protagonistas para llamar la atención sobre nuestra relación con el medio ambiente. Se reconoce aquí también la característica fundamental del trabajo de Ballester: despojar de figuras humanas algunas pinturas clásicas para descubrir la belleza desnuda de sus fondos naturales.

El trabajo de este artista parte de una intensa búsqueda interior, de una infinita curiosidad que le lleva a captar con su cámara aquellos elementos que le rodean y conmueven, que conectan con su mundo íntimo. Ballester nos traslada a esos espacios misteriosos y solitarios, con un silencio especial.

Santiago Auserón en versión sinfónica este sábado

Plan para este fin de semana en Madrid: la música de Santiago Auserón con envoltura sinfónica Javier Broto

Santiago Auserón, músico inagotable, original e inquieto como el que más, acompañado por la Orquesta Reino de Aragón, interpretará uno de sus programas más emocionantes y ambiciosos: Vagamundo. Una espectacular y cuidada vuelta de tuerca del repertorio tradicional de este artista, fundador de Radio Futura y actualmente denominado Juan Perro, en versión sinfónica. Es la respuesta adecuada a la cuestión de qué hacer el sábado por la tarde.

Vagamundo es el nombre del último trabajo firmado por el cantante aragonés. Un proyecto en el que Auserón reviste algunas de sus mejores y más emblemáticas canciones, como La negra flor, La mala fama o El desterrado, con el espectacular envoltorio de la sonoridad de una orquesta sinfónica.

Se trata de un viaje musical de Auserón por los sonidos urbanos, americanos, africanos e ibéricos con el que ha girado por varias de las salas de conciertos más representativas de toda España. Vagamundo suena a Gershwin, a Mancini, a Morricone, a Nino Rota… y, por encima de todo, a Juan Perro.

Santiago Auserón forma parte de nuestra cultura musical desde hace casi cuatro décadas. A medio camino entre juglar y crooner, se ha adentrado en una profunda exploración de la creación sonora que le ha llevado a vivir varias vidas musicales, evolucionando su repertorio con todas estas existencias diferentes.

Será el sábado 10 de junio a las 19:30h, el Auditorio Nacional de Música, última oportunidad de ver este proyecto de Auserón en acción, el cual ha sido un rotundo éxito en anteriores ediciones.

Las nuevas generaciones reflejadas en 'Las niñas zombi'

Un plan teatral para hacer este fin de semana en Condeduque. 'Las niñas zombi' Mario Zamora

Las niñas zombi es la primera pieza de Celso Giménez como creador en solitario, al margen de su trabajo como miembro de La Tristura.

En escena vamos a ver a tres chicas contando una historia fantástica que, a ratos, parece real. Ríen y bailan. Surgen preguntas: ¿por qué tenemos los nervios tan frágiles? ¿Por qué casi todo nos hiere? ¿De dónde viene este terrible miedo a vivir? ¿Qué tiene que ver con todo esto nuestra Historia reciente?

La obra centra su mirada en las consecuencias de la Guerra Civil, desde la perspectiva de los nietos de los que combatieron en ella. "Será imposible —asegura Celso— que en esta pieza clarifique históricamente lo que sucedió. Tampoco es esa mi intención ni mi misión. Pero todo lo que me han ido contando me hace pensar en cómo afectan la herencia y las genealogías a nuestras vidas. Me lleva a construir esta pieza tratando de imaginar cómo somos las nietas, las niñas zombi que no llegamos siquiera a saber bien qué sucedió y, sin embargo, estamos transformadas a nivel educacional, cultural y sentimental, por estas historias que, al mismo tiempo, parecen películas lejanas de zombis y vampiros".

El último día de representación es el 11 de junio y es una obra producida por el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque.

Festival de Música Antigua de Madrid este fin de semana

Varios conciertos de Música Antigua este fin de semana en Madrid en el festival anual que se celebra en junio Ced#ida

El Festival de Música Antigua de Madrid se desarrolla esta semana en el Centro Cultural Fernán Gómez, y de él destacamos los conciertos del viernes, sábado y domingo.

El viernes 9 de junio, Josetxu Obegón presenta CelloEvolution – de Bolonia a Cöthen, un recorrido en forma de investigación, desde las raíces de las primeras composiciones para violonchelo solo, hasta las obras culminantes escritas por J. S. Bach. Esa indagación parte de la ciudad de Bolonia de la Capella Musicale y la Accademia Filarmonica, que hicieron una contribución decisiva al desarrollo del violín y el violonchelo.

Obregón presenta dos piezas de Domenico Gabrielli de 1688 como las primeras obras específicas para violonchelo solo sin acompañamiento. Luego pasará por otros autores italianos hasta llegar a las obras de Bach.

El instrumento que empleará Obregón es un violonchelo histórico con cuerdas de tripa, fabricado en 1740.

Uno de los planes musicales para el fin de semana incluye a Josetxu Obregón con su violonchelo barroco Pablo F. Juárez

El sábado, 10 de junio a las 20.30h, Eloqventia presenta su programa Cantando al amor – Música en torno al Libro del Buen Amor.

El ensemble Eloqventia, fundado y dirigido por el flautista Alejandro Villar, plantea un espectáculo músico-teatral que permite disfrutar de algunos de los pasajes más representativos del Libro de Buen Amor acompañados por la música de la época.

De este modo, el programa va intercalando versos del Arcipreste de Hita, de la mano del actor Carlos Dávila, con obras del Llibre Vermell de Montserrat, Alfonso X el Sabio y los Carmina Burana. Incluye también varias danzas instrumentales y piezas de la tradición sefardí y andalusí.

Jorge Jiménez & Tercia Realidad actúan este fin de semana en Madrid y es uno de los planes musicales Photographer: Ken

Finalizará el festival el domingo 11 de junio con Jorge Jiménez & Tercia Realidad, con Al Gusto de Isabel (de Farnesio) - Overturas de Opera y música de cámara italianizante al gusto de la Reina Isabel de Farnesio.

El violinista Jorge Jiménez ganador del Premio de oro en los World Classic Music Awards 2023 (Categoría Barroco), con su grupo Tercia Realidad, presentan un programa sobre el papel central que Isabel de Farnesio ejerció en la vida musical de la corte real española en los reinados de Felipe V y Fernando VI. Es bien conocida la relación de Isabel y su marido con Farinelli, personaje central en la renovación de la música vocal cortesana.

Madrid por Bernard Plossu en PHotoESPAÑA

Una imagen fotográfica de Bernard Plossu captada en 2001 en Madrid. Es uno de los planes fotográficos para hacer este fin de semana. Bernard Plossu

El complejo El Águila es uno de los lugares a visitar en Madrid, por la calidad de sus propuestas culturales, presenta una exposición dedicada a Bernard Plossu dentro de la Sección Oficial de PHotoESPAÑA 2023, y Galardonado con el Premio Nacional de Fotografía en Francia en 1988, Plossu está considerado uno de los grandes artistas europeos actuales.

La muestra, comisariada por Rafael Doctor, cuenta con una selección de 140 imágenes del autor y ofrece un recorrido único por la ciudad de Madrid. Durante su dilatada carrera, Bernard Plossu ha recorrido el mundo recalando en múltiples ocasiones en la capital de España, su ciudad europea predilecta. En sus numerosos viajes desde finales de los años setenta, no ha dejado de sumar icónicas imágenes que ahora se muestran en conjunto como un particular mapa del alma de Madrid: no solo un retrato documental de sus calles y sus habitantes, sino también una manera de sentir y estar.

Es una de las fotografías expuestas en la Sala El Águila este fin de semana, con entrada gratis Bernard Plossu

El artista nos ofrece imágenes naturales y fugaces que, sin embargo, se han fijado para siempre en el imaginario madrileño. Paseos por rincones a veces solo insinuados pero que no tardamos en identificar, fotografías con movimiento y narrativa que remiten al cine y a la literatura porque esconden, a la vuelta de cada esquina, un relato: Madrid, sus gentes y formas de habitarla.

El Requiem de Mozart en la Sierra de Madrid

El Requiem de Mozart se ofrece este fin de semana en El Escorial Cedida

Abrimos un hueco en nuestras recomendaciones para algunas agrupaciones madrileñas integradas por cantantes no profesionales, que sin embargo hacen un gran esfuerzo por interpretar páginas fundamentales de la música clásica.

El Orfeón Carlos III, constituido en la primavera de 2022, se presenta ante el público de la Sierra noroeste madrileña el sábado 10 de junio a las 20:00 horas en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, bajo la dirección de Raúl Trincado Dayne. Es una de nuestras propuestas para resolver qué hacer en la zona norte de Madrid este fin de semana.

La agrupación musical, que actuará acompañada por la Orquesta de la Asociación Cultural Admanum, interpretará la Misa de Réquiem en Re Menor K 626 de Wolfgang Amadeus Mozart, "una de las obras más estremecedoras, sentidas, dramáticas e inspiradas de todos los tiempos", según su director.

Este concierto supone el debut del Orfeón en el mismo Teatro Auditorio donde sus integrantes suelen ensayar todos los sábados, con la ayuda de músicos profesionales y profesores de canto especializados en música coral. "Se trata del coro clásico más grande de la Sierra, ya que está integrado por unos 80 cantantes no profesionales, todos vecinos de los pueblos de la zona", asegura Trincado Dayne

Un plan gratuito de música coral en Madrid

Uno de los planes para este fin de semana en Madrid es escuchar al coro Da Capo Ensemble Cedida

Da Capo Ensemble es un conjunto de música polifónica, 'octeto a capella', que se originó en Madrid en el año 2019 y alcanzó su actual composición y estilo con un primer concierto en la iglesia de San Pedro en Olmeda de las Fuentes en el año 2022.

Actualmente, Da Capo Ensemble ha preparado un programa compuesto por obras de los siglos XIX y XX, de autores como Bruckner, Mendelssohn, Rachmaninov o Elgar, aunque también aparecen compositores más antiguos como William Byrd. El resultado se denomina Shenandoah, que además es el título de la última pieza que interpretarán en el concierto. Un tema popular estadounidense arreglado por James Erb.

Las voces de soprano son interpretadas por Ana Martínez Beriso y Colleen Terry, las de alto por Paz Alonso-Vega Fernández y Paloma Mantilla Estrada, las de tenor por Luis Fernández García y Antonio Puertas Castaños y las de bajo por Juan Antonio Fernández Argenta y David Sánchez Hernández. Será el viernes 9 de junio a las 20 horas en el Espacio O_Lumen.