Susi se encontraba mal tras el reencuentro con su hermana, La Rebe, y su cuñado José durante la visita mostrada en Mi gran bautizo gipsy en la noche del miércoles.

La pareja se preocupó por la mediana de los Jiménez, por lo que decidieron llevarla al médico. Allí, Susi se enteró de lo que ocurría y se lo trasladó a su hermana entre lágrimas: "Estoy embarazada".

Rebeca le echó la bronca. "¿Y ahora el Iván?", preguntó dado que Susi estaba enfadada con su novio y padre del bebé. José medió la situación: "Sus padres le echarán la bronca, no le hagas pasarlo mal".

La joven fue en busca de su novio para contarle la noticia. "Me estás haciendo una broma para que volvamos", fue la reacción del chico. "O sea, que no me quieres", le dijo Susi enfadada.

Tras la conversación, cada uno se fue para su casa. Los Jiménez celebraron el cumpleaños de Daniela, e Iván apareció de sorpresa. Aunque la sorpresa se la llevaron los demás, cuando el chico comentó el embarazo, el cual Susi no quería anunciar aún.

"Aquí se termina el cumpleaños", fue como reaccionó Dani. El resto de la casa quedó boquiabierto y no pudo articular palabra al conocer la condición de Susi, quien solo tenía 16 años.