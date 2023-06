Mercedes y Eloy protagonizan una de las citas más incómodas de la historia de 'First Dates'

Los espectadores de First Dates pudieron ver este miércoles una de las citas más incómodas de la historia del programa de Cuatro, y la protagonizaron Mercedes y Eloy.

El primero en llegar fue el cordobés, que comentó en su presentación que había sido militar, habiendo trabajado en la unidad canina de seguridad durante seis años: "Adiestraba perros para el ejército, pero ahora soy camarero".

Le contó a Laura Boado que en el amor le había ido regular "porque no he tenido nunca una persona fija, han sido esporádicas, y vengo al programa buscando algo serio".

Su cita fue Mercedes: "Las pocas relaciones que he tenido no me han ido muy bien porque han sido hombres que me han sido infieles, y yo busco a uno que me sea fiel".

Eloy y Mercedes, en 'First Dates'. MEDIASET

Nada más conocerse en la barra del local de Mediaset, la sevillana no pudo ocultar su disgusto por la elección del programa con Eloy: "No me llama la atención, no me gusta", reconoció.

Se produjo un silencio tan incómodo que Boado tuvo que intervenir para que comenzaran a hablar: "No tiene pelo y no me gustan los hombres así, calvos", admitió Mercedes.

Pese a todo, ambos pasaron a la mesa para cenar y conocerse mejor, aunque la comensal insistió en que no le atraía nada el camarero cordobés.

"No me atrae físicamente y no tenemos cosas en común. Me gustan los hombres con valores, espirituales como yo. No quiero seguir conociéndolo", insistió la sevillana.

Eloy y Mercedes, en 'First Dates'. MEDIASET

"Eres muy agradable, pero no me atraes físicamente, la verdad, no eres mi estilo porque no me gustan los hombres calvos", le dijo Mercedes a Eloy, que encajó el comentario son entereza.

"No me importa, te comprendo, a mí tampoco me gustas, prefiero a las mujeres delgadas. Obviamente, no nos gustamos ninguno de los dos", le contestó el cordobés.

"Me siento incómoda contigo, no quiero seguir aquí", le confesó Mercedes, a lo que Eloy le contestó: "Yo también estoy bastante incómodo contigo. Transmites mal rollo y no quiero pasar ni un minuto con una persona así".

Eloy y Mercedes, en 'First Dates'. MEDIASET

El exmilitar llamó a Boado, se levantó de la mesa y le dijo a Matías Roure: "No soporto su mala educación. A mí me gustan delgadas y eso no quita que nos sentemos en una mesa y tengamos una conversación. Ella no se ha visto al espejo, que tampoco es una belleza".

El argentino les reunió en la barra y le dijo: "No queremos que ninguno esté incómodo", dándoles la oportunidad de volver otro día para ver si encontraban pareja.