La negociación de Sumar con Podemos queda en el aire tras un posible veto a Irene Montero

Las negociaciones entre Sumar y Podemos para que los morados se integren en la coalición liderada por Yolanda Díaz para las elecciones generales entran en punto muerto. Fuentes conocedoras del contenido de las conversaciones aseguran que Sumar estaría vetando la presencia de la número dos de Podemos, Irene Montero, en las listas de la eventual coalición. Oficialmente, la formación que lidera Yolanda Díaz ni confirma ni desmiente esta información, aunque sí admite que la última reunión con Podemos no ha ido bien. Pero otras fuentes muy cercanas a Díaz niegan que Sumar haya impuesto este veto.

Algunas de las fuentes consultadas, además, aseguran que Díaz ha trasladado a Podemos una oferta por la cual los morados no tendrían puestos de salida -los que cuentan con más opciones de obtener escaño en las generales del 23J- ni en la circunscripción de Madrid ni en las listas de las cuatro provincias catalanas y las tres valencianas. No obstante, Sumar sí asegura que, en el caso de las catalanas, no se ha tomado una decisión sobre si Podemos tendrá o no puesto de salida. Sobre Madrid y la Comunitat Valenciana, el partido de Díaz no se pronuncia.

En cualquier caso, y como publicó este diario, que Podemos no obtuviera ninguno de los puestos de salida en la Comunitat Valenciana iría en la línea de lo planteado por Compromís, que desde el inicio de la negociación ha apostado por copar estas plazas, las que tienen escaño garantizado, en las listas de Sumar en esa comunidad.

La exclusión de Irene Montero de las listas es una línea roja infranqueable para Podemos, que entiende que su número dos es uno de sus principales activos. Por el contrario, sectores importantes de Más Madrid, Compromís y también de Sumar consideran que la ministra de Igualdad tiene una imagen muy desgastada que podría perjudicar las aspiraciones electorales de una lista conjunta de la izquierda a la izquierda del PSOE. Además, las pésimas relaciones de Montero con los partidos con los que Podemos tendría que compartir coalición tampoco ayudan a atemperar los ánimos.

Este nuevo traspiés en las negociaciones se produce el mismo día en el que el Tribunal Supremo ha unificado doctrina y ha avalado las rebajas de penas a agresores sexuales por la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí'. El Alto Tribunal ha rechazado así los recursos que presentó la Fiscalía para revertir las atenuaciones de condenas que ya eran firmes, algo que ha lamentado Montero, que ha calificado la decisión como "una mala noticia".