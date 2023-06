Tu horóscopo diario: jueves 8 de junio de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 8 de junio de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy es un día en el que debes tener un especial cuidado con tus enemigos, especialmente con los que atacan por la espalda. Es muy probable que te encuentres con alguna sorpresa desagradable en el trabajo. Pero estamos bajo el dominio de Plutón y sin darte cuenta también tú mismo podrías convertirte en tu enemigo.

Tauro

Ten mucho cuidado porque hoy una persona que no te quiere nada bien va a aprovechar un momento de debilidad tuyo para atacarte e intentar hundirte. Se trata de una persona que trabaja contigo y que incluso puedes llegar a pensar que es tu mejor amigo o amiga, pero todo eso esconde una realidad muy diferente.

Géminis

Este es un buen momento para que saques tu lado más hábil y diplomático. Hoy es un día de mucha tensión debido al influjo dominante de Plutón y Urano, pero rápidamente te darás cuenta de cuál es el mejor camino para solucionar las cosas. Sobre todo debes tener mucha prudencia en negocios y todo lo financiero.

Cáncer

Este día será muy tenso o crispado para muchos de los signos, debido al influjo de Plutón y Urano, sin embargo, curiosamente tú lo vas a saber sobrellevar muy bien y, contra toda lógica, te mostrarás mucho más tranquilo, seguro de ti y optimista de lo que cabría esperar, tanto en el trabajo como en tu vida sentimental.

Leo

Los influjos dominantes de planetas difíciles como Plutón o Urano te van a servir para darte el impulso necesario y tomar las iniciativas o decisiones que ya no pueden esperar más, o realizar aquellos cambios que ya no se pueden aplazar, sobre todo en tu trabajo, aunque esto también se podría producir en tu vida íntima.

Virgo

Hoy las influencias planetarias adversas te darán una predisposición a angustiarte o preocuparte mucho más de lo que sería necesario, ante problemas que en realidad ya habías resuelto anteriormente y sin llegar a tensarte tanto. Riesgo de entregarte a emociones negativas sin que exista una verdadera razón para ello.

Libra

La influencia adversa de planetas como Plutón o Urano quizás no te afecte demasiado en los asuntos laborales y materiales, en los que vas a tener un buen día y resolverás los problemas con éxito, pero sí te afectará un poco más en tu vida íntima y el estado de ánimo, entregándote a la melancolía casi sin poderlo evitar.

Escorpio

El mundo de las emociones y sentimientos tiene para ti una importancia realmente crucial, y a pesar de la enorme fuerza que tienes en tu interior no te es nada fácil superar las crisis o desengaños en el amor; y eso es lo que te está produciendo en estos días la influencia dominante de Plutón. Malas noticias para la familia.

Sagitario

Gran importancia de la amistad, que es uno de los sentimientos más sagrados y venerados para ti. Precisamente hoy un amigo o amiga te prestará una ayuda inestimable para solucionar con éxito un problema relacionado con el trabajo. La suerte nunca te abandona y muchas veces viene a tu vida en la forma de amistades.

Capricornio

Hoy te abrazarás con una gran preocupación en tu trabajo. Vas a tener que tomar una importante decisión de cuyo resultado depende, en gran parte, tu futuro. Tienes que elegir entre dos opciones y aparentemente son prácticamente iguales, pero la suerte y el éxito te llegarán tomando el camino que parece más difícil.

Acuario

No te acomodes en determinadas situaciones, por muy buenas que parezcan o incluso lo sean. En realidad llega el momento de dar un gran cambio que será muy positivo para ti, aunque quizás no sea muy cómodo o no te apetezca. Pero como te gusta avanzar y mirar hacia el futuro eso te va a dar la energía que necesitas.

Piscis

Ten cuidado con tu dinero y tus bienes. Tienes una inmensa generosidad y te gusta ayudar y proteger a tus seres queridos y a veces también a aquellos que sabes que lo necesitan. Pero hoy debes tener mucho cuidado porque te pueden intentar engañar o estafar. También debes ser muy prudente en negocios y especulaciones.