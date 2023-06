Alicia Rodríguez, la mujer de Rodrigo Rato, se sienta por primera vez en televisión con su marido en 'Y ahora Sonsoles'

Rodrigo Rato pasó del cielo al infierno. De vicepresidente del Gobierno a presidir Caja Madrid, y poco después a ser condenado cuatro años y medio por el escádalo de las 'tarjetas black'.

Hasta aquí hemos llegado es el libro que el expolítico ha publicado sobre su paso por prisión. En él, cuenta todos sus pensamientos y arrepentimientos que sintió dentro de Soto del Real.

El ministro de Economía y Hacienda ha asistido al programa de Y ahora Sonsoles para promocionar su reciente publicación, pero también para dar otros detalles. Con él se ha sentado por primera vez su mujer, la periodista Alicia Rodríguez.

"Alicia nunca ha concedido una entrevista y nunca ha hablado junto a su marido", ha presentado Sonsoles Ónega. Mientras Rato ha relatado sus vivencias al igual que hizo recientemente con Ana Pastor en El objetivo, la periodista ha hablado desde su punto de vista.

Ella está tras el título del libro, y ha expresado que "varios capítulos" fueron muy duros de escribir. "El tema del registro... Si no me llega a pasar a mí me hubiese parecido de película", ha expresado la también escritora.

Cuando recibió la noticia del registro, Alicia estaba en la redacción del periódico donde trabajaba: "Se acercó el entonces redactor jefe de Nacional y me dijo que me fuera para casa. Cuando llegué tuve que pasar por medio de la policía, las cámaras y gente que había en la calle".

La primera vez que entró en Soto del Real, Alicia se sintió asustada: "Es un mundo que desconoces y no conoces los procedimientos. Estás con muchas ganas de verle. Yo insistía en verle todas las semanas para saber si era verdad que estaba bien".

Por otro lado, el programa de Antena 3 ha invitado al padre Paulino, el cura que le acompañó desde la cárcel. "Nunca tuve que sacarle el puño en ningún momento", ha bromeado.