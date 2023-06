Mazón inicia este jueves los contactos en busca de alianzas para un Consell "estable"

La ronda de contactos del ganador de las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo, el popular Carlos Mazón, comienza este jueves con los grupos de Les Corts en busca de alianzas que alumbren un Consell "estable". La delegación del PPCV se reunirá a las 10.00 horas con representantes del PSPV, y seguirá el lunes con Compromís y el martes con Vox. Mazón ha esbozado, durante la Junta Directiva Regional del partido a la que ha asistido este miércoles por la tarde el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, los objetivos de estas conversaciones: que el Ejecutivo valenciano del cambio esté "sí o sí" liderado por el PP y ejecute su programa, que sea "estable, cierto, seguro y eficaz" y que "defienda por encima de todo la Comunitat Valenciana" en materias como la financiación autonómica, las inversiones, el agua o el Corredor Mediterráneo.

Mazón ha incidido en que el PP quiere aplicar las más de 2.000 medidas de su programa electoral al entender que ha sido refrendado por los ciudadanos de la Comunitat. "Claro que vamos a ejecutar hasta la última coma de nuestro compromiso con los valencianos, uno detrás de otro", ha manifestado. Sin embargo, ha advertido que este objetivo debe ser compatible con armar un gobierno "con la mayor estabilidad posible", si bien no ha aludido directamente a ninguna fórmula, ni a acuerdos con Vox ni a una posible abstención del PSPV en la investidura.

El líder del PPCV ha afirmado que encara la negociación "con respeto institucional" y en el orden que los ciudadanos han establecido en las urnas, y ha dado las gracias a Joan Baldoví (Compromís) y a Carlos Flores (Vox) por confirmar su asistencia, algo que ha descartado el todavía president Ximo Puig. "Ya está bien de espectáculos, vamos a dar un gobierno estable, que funcione, que no retrase inversiones, que sea serio, que afronte los retos que tiene", ha dicho.

Mazón ha agradecido a la militancia el esfuerzo durante la campaña electoral y ha asegurado que los resultados del PPCV el 28-M son "la mitad del camino" que debe culminar con la victoria de Feijóo en las generales del 23 de julio. "Todos aquí estamos orgullosos de tener un presidente nacional que atiende, prioriza y cumplirá con la Comunitat Valenciana por el bien de España. Nadie va a defender su tierra más que nosotros", ha dicho al líder nacional del PP.

El candidato a president también ha tenido palabras de cariño y agradecimiento hacia la próxima alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que dio a luz el pasado viernes a su segundo hijo y que finalmente no ha podido asistir a la Junta Directiva. Del mismo modo, ha nombrado a los futuros alcaldes y presidentes provinciales, a quienes ha agradecido los triunfos en las principales instituciones de Valencia, Alicante y Castellón.

Por su parte, Feijóo ha asegurado que el PP valenciano asume el compromiso de "no defraudar la confianza" depositada en las urnas. "Vamos a gobernar para todos, también para los que no nos han votado, a lograr mayorías que den estabilidad", ha añadido en su intervención.

"La mayor movilización de la historia"

Feijóo ha insistido en su propuesta de derogar "leyes que no quiere la mayoría y a reducir el gobierno" y ha garantizado que en la próxima campaña de las generales el PP logrará "la movilización más grande que ha hecho un partido político en la historia de España". "Vamos a salir a la calle, porque no es culpa del PP que Sánchez no pueda hacerlo", ha proclamado, y ha añadido: "El sanchismo parece incompatible con la verdad".