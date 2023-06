Ana Obregón le hace un ruego a Lecquio y le dice que su nieta Ana Sandra le está esperado para conocerle

Alessandro Lecquio vivió en directo un ruego, con tintes de reproche, de Ana Obregón, que ayer presentó en el Hotel Palace de Madrid su libro El chico de las musarañas, cuyo hijo, Aless, comenzó a redactar pero la muerte le impidió terminar.

Lecquio se encontraba en el plató de El programa de Ana Rosa, que conectó con la presentación de libro. "Ya le vale a Lequio. Llevo un mes sin recibir noticias tuyas, no sé qué te sucede ni si te he hecho algo. Quiero recordarte que tu nieta te está esperando en casa, porque es parte de tu familia y está ansiosa por conocerte".

Ana dijo desconocer si Lecquio había leído el libro que inició su hijo, a lo que él respondió que no, y que ese texto no tiene nada que ver con lo que escribió el joven, que solo fueron 40 páginas.

Aun así, Ana le pidió que fuera cuando quisiera a visitar a la bebé que nació por gestación subrogada hace casi tres meses en Miami. "Las puertas de mi casa las tiene abiertas. Me encantaría que él conociera a su nieta y estoy segura de que Aless estaría contento".

Alessandro Lecquio, en 'El programa de Ana Rosa'. MEDIASET

La actriz, que contó con el beneplácito de su ex para conseguir el embarazo por subrogación con el esperma de su hijo, añadió: "Públicamente lo he defendido. Él dice que tiene a su familia e hijos, pero mis puertas están abiertas... y cuando Anita sea mayor, le gustará tener un abuelo".

Lecquio se limitó a darle las gracias por mantenerle alejado de sus asuntos periodísticos y criticó a quienes consideran que el libro es precioso. "Es una historia de horror; porque que un chico de 27 años se muera es una historia de horror".

Ana, por su parte, le ha respondido: "No quiero contestar nada, corazón. Yo estoy feliz, por una vez en mi vida, siento que puedo dar todo mi amor a mi nieta y sobre todo feliz por Aless, que sepa el éxito desde arriba que ha tenido su libro. Era lo que él quería", según cuenta Europa Press.

Alessandro Lequio está muy seguro de lo que allí narra la presentadora, aún sin leerlo, porque él mismo es testigo de todo. "No he leído el libro porque nadie tiene que contarme. No tiene nada que ver el libro con las páginas que mi hijo dejó. Ana cuenta su historia, es la historia de Ana, no tiene nada que ver con mi hijo".