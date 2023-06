El Dr. Carlos Laria es un reputado oftalmólogo, director de la Unidad nacional de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo de Clínica Baviera y Vicepresidente de la Sociedad Española de Estrabología y Oftalmología Pediátrica. Desde hace dos años es, además, unos de los 3.700 pacientes que se calcula que hay en España con ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), una enfermedad del sistema nervioso central caracterizada por una degeneración progresiva de las neuronas motoras en la corteza cerebral.

Para concienciar sobre esta dura enfermedad y sobre las grandes necesidades de apoyo de los pacientes, el Dr. Laria acaba de publicar Volar sin alas-Vivir con E.L.A, un libro en el que cuenta su experiencia y cuya recaudación se destinará entera a la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (adELA).

Le diagnosticaron ELA hace un par de años, y ha decidido canalizar su experiencia en un libro, Volar sin alas, vivir con ELA. ¿Por qué?El diagnóstico llegó a mediados de año y decidí escribir este libro desde dos perspectivas, la parte médica y como paciente, aunque la finalidad primera de este libro es hacer visible la enfermedad. Es una enfermedad de las consideradas poco frecuentes, de la que se diagnostican 1-2 casos por cada 100.000 habitantes al año y de la que se calcula que hay entre 3.000 y 4.000 afectados en nuestro país, pero que tiene una mortalidad elevada, pues el 80% tiene una supervivencia de entre 2 y 5 años. Quiero hacerla más visible por los grandes requerimientos que esta enfermedad y por cómo repercute de una manera tan tremenda en las familias, a nivel laboral…



¿Qué vamos a encontrar en su libro?Es un libro contado desde mi experiencia personal, tan personal que no he sido capaz de leerlo una segunda vez, así que pido disculpas si se me han escapado muchas erratas. Es un libro escrito desde el cariño, desde el corazón y desde el agradecimiento a mi mujer por el apoyo desde el primer día, a los grandes amigos que he ido haciendo y a Baviera Responsable por apoyarme en este proyecto.

Me gustaría decir que el libro ha sido editado gracias también al futbolista Juan Carlos Unzué, también con la enfermedad, y el objetivo que tenemos todos es el mismo, que es hacer visible la enfermedad y los problemas a las que se enfrentan los pacientes.



Aunque su especialidad es la oftalmología y no la neurología, seguro que influye de alguna manera ser médico cuando te diagnostican una enfermedad como la ELA. ¿Cómo le ha influido a usted?Pues realmente cuando llevas, como yo, más de 30 años concentrado en la oftalmología y en los estrabismos, cuando te dan un diagnóstico como este, toca desempolvar memorias antiguas… pero lo que tenía claro es que, salvo que yo estuviera muy perdido, era una enfermedad que no tenía tratamiento ni cura. En ese sentido, la medicina me ha servido para asimilar precisamente eso, que la medicina no lo puede curar todo, que tiene sus límites, porque como médico me ha tocado explicárselo a los pacientes muchas veces. La medicina tiene sus límites y yo soy consciente de eso, así que, por duro que parezca, no queda otra que aguantarse.



Es un libro contado desde mi experiencia personal, tan personal que no he sido capaz de leerlo una segunda vez

Asegura que su principal preocupación, cuando se la diagnosticaron, fue qué pasaría con su trabajo. ¿Cómo recuerda ese momento?Recuerdo muy bien ese momento, que creo que es algo que nos pasa a todos los pacientes, porque esto supone un principio y un final. En ese momento estaba con mi mujer, y recuerdo que el mayor agobio que yo tenía era cómo trasladárselo… Tras esto, es cierto me preocupó lo que realmente había sido mi segunda familia, que es mi trabajo, porque yo nunca he sabido ‘independizar’ mi profesión de mi vida privada, y creo que ningún médico lo es, porque nuestros pacientes son como nuestra familia y nos preocupan. Nos preocupa tener continuidad, que los pacientes no se sientan desatendidos… En ese sentido, tengo que decir que Clínica Baviera se portó excepcionalmente bien conmigo a todos los niveles, y se preocupó tanto de mi situación personal como profesional, para ver cómo podíamos buscar una continuidad. Por suerte, pudimos encontrar profesionales excelentes que pueden continuar la labor, y por desgracia, no he podido compartir con ellos el tiempo que me hubiera gustado, porque en cuestión de un año me he quedado en silla de ruedas y me limita mucho, sobre todo en el tema de las cirugías.



Y después de esa etapa…Cuando te quitas los agobios de comunicárselo a tu familia, has dejado arreglado un poco lo que puede ser el futuro, te entra el agobio personal, por la logística, la calidad de vida, porque es una enfermedad que requiere de muchas ayudas, te conviertes en una persona dependiente y porque a cada paciente le afecta de una manera… Unos empiezan por miembros inferiores -a mí en concreto me ha dejado en cuestión de un año en silla de ruedas- otros empiezan en superiores, otros son más graves y empiezan en temas respiratorios, de deglución… pero todas tienen más o menos el mismo recorrido y eso hace que en poco tiempo tengas que hacer muchas adaptaciones y requieren muchas necesidades de apoyo. Algo que además es extremadamente costoso. Yo ahora mismo estoy de baja por motivos del corazón, pero, además, la ELA se ha ido acentuando notablemente y es probable en el corto plazo tenga que dejar cualquier actividad profesional.



En su libro, cuya recaudación irá a parar a la Asociación Española de ELA (adELA), quiere destacar la necesidad de proveer de los apoyos necesarios y las ayudas a las personas con la enfermedad… ¿Qué es lo que más necesitan las personas con ELA?Dependiendo de la forma en que empiece a manifestarse, lo primero que va a necesitar son recursos médicos, una asistencia sanitaria que hay que reconocer que en España es de las mejores del mundo… Otra cosa es lo que tarden esos recursos en llegarle, y como tardan, el paciente puede encontrarse con que en unos meses necesita ayuda para todo, tiene que adaptar la casa, una silla de ruedas… y no dispone de esos apoyos, y más si vive solo. Necesitan mucha asistencia para poder tener una digna, y no podemos consentir que muchos pacientes se dejen llevar porque no cuentan con los recursos para tenerla.



Los recursos en ELA son pocos, pero sobre todo, llegan muy tarde. Tener que esperar uno año o dos para conseguirlos es realmente trágico

¿Qué impide que lleguen los recursos?Básicamente, los trámites administrativos y burocráticos. Los recursos son pocos, pero además es que llegan muy tarde, por eso deben agilizarse los trámites, porque esperar uno año o dos para conseguirlos es realmente trágico para ellos, las ayudas llegan demasiado tarde y para muchos son fundamentales para poder llevar una vida digna. No es justo que los trámites administrativos de discapacidad y dependencia tarden tanto cuando esta enfermedad tiene un recorrido muy corto. Por eso es tan importante que lleguen a tiempo, que no se demore.



Los pacientes llevan pidiendo años una ley que no acaba de llegar, y que se retrasará una vez más debido al adelanto electoral. ¿Qué perspectivas tienen ahora mismo en este sentido?Pues como dependemos de los políticos, de unos y de otros… Si fuera una ley que les fuera a dar muchos votos, ya estaría aprobada, pero cuando se trata patologías como la ELA y otras igual de dramáticas, que afectan a poca gente, tienen menos prisa.

Es trágico que no salga adelante por lo que te comentaba, porque no es comprensible que cuando hay un diagnóstico claro, en una enfermedad que en la mayoría de los casos tiene un recorrido corto, el acceso de recursos no sea inmediato.



En cuanto a visibilidad y concienciación parece que sí hemos avanzado. La ELA es mucho más conocida que hace una década…El que personas significativas en el mundo la hayan hecho un poco visible sí ha contribuido a que se vaya conociendo más. Por ejemplo, todo el mundo sabe qué enfermedad tenía Stephen Hawking, y él es además el mejor ejemplo de que una persona con grandes recursos puede vivir una mejor y más larga vida con ELA. Si no fuera por estos recursos, todos los grandes avances que consiguió hacer en Física, no existirían.



También la ha hecho visible Juan Carlos Unzué, que es lo que pretende también este libro, aportar un granito de arena y visibilizar que hay muchas personas que no tienen las oportunidades de Hawking o Unzué y que se sienten muy desvalidas. Y eso pasa con otras enfermedades minoritarias, aunque sean dramáticas, porque si fuera una enfermedad que afectara a más gente o que diera un millón de votos, ya estarían todos los recursos necesarios puestos, pero debería ser también una cuestión de humanidad, de responsabilidad.



¿Qué se espera en investigación en ELA en los próximos años?Se ha avanzado algo en investigación, y empiezan a vislumbrarse algunos tratamientos, estudios en fases iniciales… pero todavía lejos ser concluyentes, por eso hace falta investigación, porque si algo nos ha enseñado el covid es que, con investigación, si se quiere, se pueden encontrar soluciones. Espero que en unos años esto haya cambiado y pueda haber una solución para las personas que la padecemos.