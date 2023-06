Gema López llama "insoportable" a Belén Esteban y esta abandona el plató de 'Sálvame'

Belén Esteban ha tenido una tarde bastante emotiva este miércoles. La colaboradora de Sálvame, además de pedirle a Jorge Javier Vázquez que volviera al programa en su último día, se ha mostrado sensible también en una discusión con Gema López.

El rifirrafe ha comenzado cuando la madrileña era interrumpida al hablar de la vuelta de Ana Obregón a España y su conflicto con Alessandro Lecquio. Primero, ha sido Antonio Montero, al que le ha pedido que le deje acabar su discurso.

"¿Puedo acabar?", ha repetido varias veces ante los comentarios de sus compañeros. "Que sí, que lleváis razón, que ya está", desistía Esteban. No obstante, la de San Blas ha llegado a su límite con las palabras de López.

"Estás hoy, Belén, de verdad...", le ha lanzado su compañera. "Estoy como estás tú muchos días", se ha defendido la madrileña. "Perdóname, pero estás hoy insoportable", ha añadido Gema.

"Es verdad que interrumpo, pero no nos enfademos", le ha dicho López. No obstante, Sin añadir mucho más, Belén Esteban se ha mostrado molesta, con lágrimas en los ojos. Por ello, se ha levantado de la mesa y se ha salido del plató.

No le ha importado el consuelo de sus amigos, y ha asegurado que no estaba más sensible que otros días. Al rato, ha vuelto a su silla, explicando que el tema de Ana Obregón y Alessandro Lecquio es muy delicado para ella. Por su parte, Gema López la ha abrazado.