Diego Pérez, tras 'Supervivientes 2023', regresa a OnlyFans: "Podrás ver mis tentaciones prohibidas"

El paso por Supervivientes 2023 de Diego Pérez, también conocido como Diego James Lover en redes, hace semanas que terminó, pues fue el sexto expulsado. Por ello, tras más de un mes fuera, siente que se ha recuperado físicamente de su paso por el reality, tanto que ha regresado a OnlyFans.

Tras salir del programa, el cántabro se pesó y la báscula reveló que había perdido 11,2 kilos en sus dos meses de estancia en Honduras. Por ello, salió más delgado, pues había perdido mucha masa muscular, y con mucha más barba.

El exparticipante de La isla de las tentaciones acudió hace semanas a Sálvame, donde aseguró que había perdido la líbido después del concurso, algo que otros participantes de anteriores ediciones también sostuvieron: "Lo juro que no tengo, aunque tampoco he probado, así que, si se da el caso, no sé si me apetecerá o no".

Sin embargo, Diego Pérez parece estar ya más que recuperado, pues está haciendo ejercicio y, según parece, su líbido podría haber cambiado, pues ha vuelto a OnlyFans, plataforma en la que se comparte contenido para adultos.

"Me preguntabais muchos y muchas por los directos que cuándo volvía a OnlyFans y, aprovechando que he recuperado la forma, ya estoy activo por ahí", informó a sus seguidores en sus stories de Instagram. "He estado subiendo contenido estos días, así que ya lo tenéis todo disponible, os mando un besito".

El que fuera tronista de Mujeres y hombres y viceversa comparte fotos y vídeos íntimos en la plataforma, en la que, evidentemente, muestra más que en Instagram o TikTok. Y se puede ver suscribiéndose por 9,90 dólares al mes (unos 9,30 euros).

"Aquí vas a encontrar un sitio donde podrás ver mis tentaciones prohibidas. Te espero en mi club privado. Apúntate y conóceme mejor, vamos a pasarlo muy bien", escribe Diego Pérez.