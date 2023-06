Belén Esteban le pide a Jorge Javier que vuelva el último día de 'Sálvame': "Sé que no te encuentras bien, pero tienes que estar"

Belén Esteban ha querido hacer una petición en directo desde Sálvame. La colaboradora se ha emocionado al pedirle a Jorge Javier Vázquez que vuelva al programa antes de su final. Y es que el presentador se ha retirado por no encontrarse bien psicológicamente.

La colaboradora ha pedido que la grabaran con el móvil para enviarle el vídeo directamente. De pie en plató, ha comenzado: "Quiero enviarle un mensaje a una persona muy especial para mí. Con quien en 14 años he tenido 1.200 enganchadas con él. Esa persona se llama Jorge Javier Vázquez".

La de San Blas se ha dirigido entonces directamente a él: "El día 23 acaba Sálvame, el programa del que tú y yo y nuestros compañeros debemos estar muy orgullosos. Cuando hacíamos un 20% o 30% de audiencia no había cojones a meterse con nosotros y ahora todo el mundo nos critica".

"Jorge, tienes que hacer un esfuerzo y estar el día 23 aquí. Sé que estás de baja porque no te encuentras bien, pero ese día tienes que estar aquí", le ha pedido la madrileña. Además, ha continuado: "Todos los compañeros y toda la gente de España te necesitan".

"He hablado contigo personalmente, y solamente te quiero dar las gracias por las cosas tan bonitas que me has dicho en esas conversaciones. No lloro de pena, sino de alegría", ha dicho, emocionada.

Por otro lado, la madrileña ha explicado: "Es verdad que tenemos que descansar para que lleguen cosas nuevas, pero te echamos de menos", ha expresado en el programa de Telecinco.

"El mejor presentador que ha habido en Mediaset y en España se llama Jorge Javier, y esto va por ti", ha concluido. Su discurso ha provocado una gran ovación. Por otro lado, Belén Esteban le ha deseado suerte a Ana Rosa Quintana y al resto de personas que ocupen la franja horaria de Sálvame.