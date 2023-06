Este fin de semana vuelve a llegar cargado de música con el Share Festival. Artistas como Quevedo, Bizarrap, Ptazeta y Morad actuarán en el escenario del Parc Fórum de Barcelona.

Pero también hay tiempo para el cine, concretamente el del colectivo LGTBI. La Mostra Fire!, el festival de temática LGTBI más antiguo de España, proyectará más de 61 proyectos durante tres días y además, presentará Me siento extraña, la película de 1977 protagonizada por Bárbara Rey y Rocío Durcal.

TAST A LA RAMBLA Carlos Gil

Llega la 9ª edición de la Semana de la Gastronomía

La Rambla de Barcelona se prepara para recibir la 9ª edición de la Semana de la Gastronomía del 8 al 11 de junio. En esta edición, el festival cambia de ubicación y se traslada a la Plaza de Cataluña, principio o final de la rambla.

Allí, más de 30 de los mejores restaurantes y bares de la ciudad ofrecerán a todos los visitantes sus productos. Junto a ellos, habrá seis pastelerías, una zona de vinos catalanes, una barra gastronómica Saborea Lanzarote y showcookings para descubrir los sabores de Castilla-La Mancha, Murcia, Asturias y Cataluña.

En un ambiente relajado, las tapas y los postres serán los protagonistas principales de este festival culinario en el que también habrá demostraciones en vivo de grandes cocineros, catas de vinos cervezas y vermuts e incluso una cata a ciegas organizada por la ONCE.

Plaza de Cataluña; Hasta el 11 de junio; A partir de 2 euros; tastalarambla.cat

Quevedo actuando en el Wizink Center. MENDOSIP

Quevedo, Bizarrap y Ptazeta en el Share Festival

El Share Festival Negrita de Barcelona abre sus puertas este viernes con su quinta edición. El evento se celebrará en el Parc Fòrum de Barcelona los días 9 y 10 de junio.

El festival cuenta con grandes nombres en el cartel de este año como son los autores del exitoso 'Quédate', el argentino Bizarrap y el canario Quevedo, que hace pocos meses publicó su primer álbum titulado Dónde quiero estar, el trapero granadino Dellafuente, y el rapero de origen marroquí Morad, que repite en los escenarios del festival.

Además, la fiesta de música urbana contará este año con la participación de artistas como Hoke & Louis, Amoeba, YSY A, Ptazeta, Saiko, Cyril Kamer, Aleesha, Fusa Nocta, Neo Pistea, J Abecia, Miss Raisa y José de las Heras.

Carrer de la Pau, 12; Hasta el 10 de junio; A partir de 36 euros; sharefestival.org

Mostra Fire! Mostra Fire!

El Mostra Fire! proyectará 'Me siento extraña'

La 28ª edición de la Mostra Fire! de Barcelona, el festival de temática LGTBI más antiguo de España vuelve a la ciudad condal bajo el lema “El amor todo lo vence”. Con el objetivo de abordar la diversidad afectiva en su sentido más amplio hasta el 18 de junio se visualizarán 61 películas, incluidos 30 largometrajes, ocho documentales y 23 cortometrajes.

Entre las novedades de esta edición, los asistentes podrán interactuar con algunas de las figuras más importantes del panorama cinematográfico del colectivo LGTBI mundial, entre ellos Peter McDowell, director de Jimmy in Saigon; Alejandro Marín, director de Te estoy amando locamente, junto a Ana Wagner y Omar Banana, actores de la obra; Alba Cros y Nora Haddad, directoras del documental Alteritats y, Ruth Caudeli, directora de Petit mal, acompañada por Silvia Santamaría y Ana María Otálora, actrices del film.

Además, durante la muestra se proyectará Me siento extraña, la película de 1977 protagonizada por Bárbara Rey y Rocío Durcal. El festival ha podido conseguir una copia remasterizada de la cinta, que nunca ha estado en ninguna plataforma y el viernes, la proyectarán en los cines Girona.

Carrer de Moià, 8; Hasta el 18 de junio; A partir de 6 euros; mostrafire.com

'Les amistats perilloses' en el Teatre Lliure SILVIA POCH

El Teatre Lliure acoge 'Les Amistats Perilloses'

El Teatre Lliure acoge Les amistats perilloses (Las amistades peligrosas), una obra sobre los sentimientos, el libertinaje y la “fría razón”.

Adaptada al teatro por Carol López, la novela de Pierre Choderlos de Laclos de 1782 explica el enredo sexual y sentimental entre los personajes. Valmont quiere acostarse con la Marquesa de Merteuil que lo rechaza, porque ella quiere hacerlo con Tourvel, que a su vez no quiere hacerlo porque es una mujer casada y virtuosa. Es entonces cuando se acuesta con la virginal Cécile, que en realidad quería hacerlo con Danceny, un joven del que está enamoradísima.

El problema llegará cuando afloren los sentimientos de todos los protagonistas.

Carrer del Montseny, 47; Hasta el 18 de junio; A partir de 10 euros; teatrelliure.com

Feria ArtsLibris en el Mercado de Sant Antoni. BCN Eixample (Twitter)

La feria de ArtsLibris en el Mercado de Sant Antoni

La feria internacional de las publicaciones de artistas, el ArtsLibris de Barcelona, celebra este fin de semana su decimocuarta edición en el Mercado de Sant Antoni. A la feria asistirán un centenar de editores y se ofrecerá una ambiciosa propuesta cultural formada por charlas, debates y talleres en torno a las publicaciones de artista.

Este festival literario se ha consolidado como uno de los más importantes del mundo, rompiendo con el tradicional modelo anglosajón utilizado en la mayoría de las ferias de libros de artistas, haciendo posible el encuentro entre editores y artistas de ámbito global con profesionales del sector y con el público local.

Según los propios organizadores, ArtsLibris es una feria que se basa en la diversidad y que mira hacia el sur de Europa y Latinoamérica.

Carrer del Comte d'Urgell, 1; Hasta el 11 de junio; artslibris.cat

Broadway en el Museo Europeo de Arte Moderno. Museo Europeo de Arte Moderno.

Broadway en el Museo Europeo de Arte Moderno

Si te apasionan los musicales y tu sueño es ver uno en Broadway, el Museo Europeo de Arte Moderno (MEAM) acerca un poco más esta posibilidad. Este 10 de junio presentan A Broadway Night, un concierto dedicado a los grandes temas del circuito neoyorquino.

Temas como ‘All I Ask Of You’ del musical El Fantasma de la Opera; ‘Bring Him Home’ de Los Miserables; ‘Somewhere’ de West Side Story y, ‘Over the Rainbow’ de El Mago de Oz, serán interpretadas por la soprano Romina Kriger, el barítono Lucas Groppo y el pianista Graham Lister.

Las entradas están disponibles de manera anticipada por la página web del Museo y sino, según la disponibilidad, se podrán comprar en taquilla.

Carrer de la Barra de Ferro, 5; 10 de junio; Entradas a 17 euros; meam.es