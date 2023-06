La denuncia de Gerard Piqué y Clara Chía al fotógrafo Jordi Martín ha generado un gran revuelo en nuestro país. La pareja y el paparazzi se han visto las caras este miércoles en los juzgados.

Así, En boca de todos ha comentado que la pareja habría pedido una orden de alejamiento de tres kilómetros para que el fotógrafo no pueda acercarse a ellos ni tomarles instantáneas al asegurar que se sienten "acosados y perseguidos".

Tal como ha destacado el matinal, el pasado 10 de mayo, Piqué y Chía acudieron a una comisaría de Barcelona para contar que el día 4 del mismo mes, Martín accedió a una zona privada, en un parking, para tomarles unas fotografías. La defensa del fotógrafo se ha esforzado en desmentir que el paparazzi hace su trabajo de manera legal.

El programa de Cuatro, además, ha contactado en directo con el paparazzi Sergio Garrido, quien ha destacado: "Si Jordi ha hecho una foto en un interior, que está prohibido, en un sitio privado, eso cambia la historia".

"Yo he trabajado cuando Shakira y Piqué estaban juntos. Es verdad que con Piqué es complicado trabajar porque es agresivo. A mí me ha golpeado hasta con el coche por detrás y le podría haber denunciado, pero no lo he hecho. Me parece raro que, de repente, empiece su relación con Clara Chía y denuncie por acoso. Es más, lo que me parece todavía más fuerte es que según salga de poner la denuncia vaya con Clara Chía riéndose y hablando a una cámara. No entiendo lo que está pasando, la verdad", ha recalcado Garrido.

Tal como ha explicado Nacho Abad, la denuncia de la pareja se basa en que Jordi Martín hizo una fotografía en el parking de la empresa privada del deportista, a lo que Garrido ha apuntado: "Yo no hago fotos en sitios privados. El parking, si es de acceso público...". Asimismo, el matinal ha destacado que, de hacerse efectiva la orden de alejamiento solicitada por la pareja, el fotoperiodista tendría que cambiar de ciudad.