Paula Vázquez presentará 'El puente de las mentiras', un concurso con famosos para La 1

La televisión pública prepara una buena cantidad de novedades para la próxima temporada, como el regreso del icónico Grand Prix o la segunda oportunidad para Vamos a llevarnos bien, pero además también traerá nuevos formatos.

Es el caso de El puente de las mentiras, un concurso que se ha emitido ya en la BBC bajo el nombre de Bridge of Lies, según informan Versió RAC1 y El Televisero.

Al frente de ese concurso estará Paula Vázquez, que volverá así a trabajar con la productora BoxFish TV, con la que ya grabó para Prime Vídeo Celebrity Bake Off España.

El puente de las mentiras, que en España se hará con personajes conocidos y famosos, es un concurso en el que los participantes deben derrochar conocimientos, estrategia y tener suerte para cruzar un puente figurado.

Los equipos de concursantes tienen que cruzar un puente hecho de círculos en el suelo bajo los cuales puede haber verdades o mentiras. Los participantes deben pisar en las verdades y evitar las mentiras.

Mecánica

Después de escuchar una categoría, uno de los miembros del equipo debe dar un paso adelante (o es empujado).

El desafío es ir desde el principio hasta el final formando un camino ininterrumpido de verdades. Ese camino puede ser tortuoso y no ser obvio. Entre las respuestas se esconden diez mentiras, respuestas que no encajan en la categoría.

Por ejemplo, si la categoría es "Cantantes y bandas", la respuesta "Kurt Cobain - Nirvana" es verdadera, porque Kurt era el cantante de Nirvana. "Florence Welch - Rage Against the Machine" es falsa, pues ella no es la cantante de esa banda.

Cada respuesta correcta da dinero para el bote y abre las respuestas en los círculos adyacentes. A medida que el concursante avanza por el puente, las respuestas se vuelven más oscuras. La ronda tiene un límite de tiempo de cinco minutos. Si un jugador pisa una mentira, el dinero de su bote se reduce a la mitad.

Hay dos zonas de seguridad en las esquinas del puente. Cuando un concursante llega a una zona de seguridad, puede detener el reloj por un breve momento y el puente revelará una de las mentiras descubiertas en su viaje.