Los Jesuïtes de Casp piden perdón, pero no se personarán como acusación particular: “No sería pertinente”

La Compañía de Jesús ha pedido perdón por los casos de abusos sexuales en sus instituciones y ha asegurado que está dispuesta a asumir responsabilidades una vez las investigaciones esclarezcan lo sucedido.

No obstante, Enric Puiggros, delegado de la Compañía en Cataluña y presidente del patronato de la Fundació Jesuïtes Educació, ha dicho que la institución no se personará como acusación particular o popular ya que, ha sido una decisión “rotundamente desaconsejada”.

Una decisión que el delegado ha explicado que “técnicamente” podrían tomar, se podrían personar como acusación, pero que finalmente no tomarán porque “no sería pertinente” ya que, el foco debe estar en las víctimas y dañaría el prestigio de la institución.

En una rueda de prensa convocada este miércoles a raíz de los últimos casos de abusos sexuales denunciados por parte de antiguos estudiantes del colegio, los Jesuïtes han salido al paso para anunciar diversas acciones con la intención de esclarecer el pasado y prevenir en un futuro posibles abusos.

Denuncias

Más de 200 exalumnos de las promociones de 1978 y 2007 de la escuela Jesuïtes de Casp pedían el pasado 23 de mayo transparencia y contundencia ante los supuestos abusos sexuales por parte de sacerdotes catalanes en Barcelona y Bolivia.

El 25 de mayo, El Periódico avanzaba que dos alumnos habían denunciado al sacerdote Francesc Romea por abusos sexuales y cinco días más tarde, el 31, los Mossos recibían una denuncia contra otro sacerdote, Francesc Peris, de la misma institución y por el mismo delito.

Medidas para esclarecer el pasado

Ante estas noticias, la institución ha acordado colaborar con organizaciones externas para tratar los casos. “Hay pasos hechos, pero no suficientes. Por eso necesitamos ayuda de instituciones externas”, ha explicado el delegado.

En concreto, trabajarán con el despacho de abogados RocaJunyet. “La Compañía de Jesús pasará a RocaJunyet toda la información que tiene sobre los casos del pasado y la gestión que se hizo para esclarecer las responsabilidades pertinentes y que la Compañía de Jesús asumirá”, han explicado.

“No es una auditoría externa”, ha aclarado Puiggros que, ha reiterado en varias ocasiones que la posibilidad de obtener información sobre los casos es muy limitada.

“A menudo nos piden hacer una investigación externa para que se evalúe lo que ha podido pasar, pero son situaciones en las que no había un protocolo establecido, como hace 30 años”, ha justificado Puiggros. “Nos acompañarán y nos señalarán cuáles son las preguntas que tenemos que hacer y qué información tenemos que buscar”, ha añadido.

Lo que sí ha querido remarcar Puiggros es que, “si la investigación del pasado tiene sus límites por la dificultad de reunir información, el cuidado de las victimas es algo que sí que podemos permitirnos”.

“Nos preocupa que las víctimas no vengan a nosotros ni nos compartan su experiencia", ha dicho el delegado que, también ha explicado que entiende que para muchas víctimas sea difícil contactar con la institución donde ocurrió la agresión.

Por eso, ha anunciado que trabajarán junto a la Asociación para la Mediación, el Encuentro y la Escucha (AMEE) para ofrecer apoyo a las víctimas. “Queremos crear un camino que lleve hacia la sanación”, ha dicho.

Además, desde Jesuïtes de Catalunya han confirmado que sus centros cuentan con los protocolos establecidos por la Generalitat pero que, además, están trabajando para imponer más medidas preventivas. “Todo el mundo que entra en la compañía realiza una formación sobre el tema”, han apuntado.

Aunque, han avisado que, “por muchos medios que realicemos, no podemos prometer al 100% que en nuestros colegios no se volverá a repetir un caso de abuso sexual”.

Casos abiertos

El delegado en Catalunya, Enric Puggros, ha confirmado que Francesc Romea ha estado oficializando misas hasta hace tres semanas, cuando saltaron a los medios las acusaciones contra el sacerdote. Desde entonces, tanto él como Francesc Peris, otro de los sacerdotes acusados, están “apartados de la vida pública y de toda actividad apostólica”.

Asimismo, Puiggros ha afirmado que hay dos investigaciones internas abiertas para esclarecer los casos y que, la institución estaba lista para publicar un informe con las investigaciones anteriores pero, debido a las nuevas informaciones han tenido que reabrirlo y posponer su publicación.

En cuanto a las denuncias contra Jordi Alonso, un profesor que trabajó en la Compañía de Jesús y que ha sido acusado de abusos sexuales a niñas en una escuela del Montseny, Puiggros ha explicado que el director que estaba durante la época en la que Alonso trabajaba, le contó que el profesor cambió de “proyecto vital” y que, a día de hoy, no hay constancia de abusos sexuales durante su etapa en los Jesuïtes.