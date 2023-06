Los sindicatos exigen al PP que clarifique si derogará las reformas sociales de la legislatura si llega al Gobierno

Los sindicatos entran en campaña exigiendo a "todas las fuerzas políticas" que clarifiquen si derogarán las reformas sociales que se han aprobado durante la legislatura en caso de que lleguen a formar Gobierno. Un mensaje claramente dirigido al PP —al que no han llegado a mencionar explícitamente en ningún momento— que se produce después de que el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, señalara el martes su intención de derogar varias leyes aprobadas desde 2020. Entre ellas, la reforma laboral, sobre la que el líder del PP manifestó su intención de "retocarla".

Así se han expresado los secretarios generales de los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, en una rueda de prensa celebrada este miércoles en la que han realizado balance de la legislatura que concluirá el 23 de julio. Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CC OO) han intervenido flanqueados por los principales negociadores presentes en las reuniones con el Gobierno y la patronal en las que se cerraron las principales reformas de la legislatura.

Los líderes sindicales han puesto en valor más de doce grandes pactos alcanzados durante la legislatura, entre los que destacan los acuerdos para desplegar los ERTE durante la pandemia; la reforma laboral; las dos patas de la reforma de las pensiones; las cuatro subidas aprobadas del salario mínimo; la ley rider o el acuerdo para mejorar las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las empleadas del hogar.

"Es justo y razonable que los ciudadanos de nuestro país sepan con qué van a contar después de las elecciones", ha señalado Pepe Álvarez, que ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que clarifiquen su postura al respecto. "Las organizaciones sindicales tenemos el derecho y la obligación de emplazar a que las fuerzas políticas que concurren a las elecciones, particularmente las que tienen opción de gobierno, a que se pronuncien de forma nítida sobre qué harán con las reformas, que han dado buenos resultados", ha añadido Unai Sordo.

"¿Alguien va a derogar una reforma laboral, que ha procurado tres millones de contratos indefinidos? ¿Se va a continuar con la subida del salario mínimo hasta el 60% del salario medio? Hay que contestar si las pensiones se van a revalorizar en el 8,5% o un 0,25% como ocurría antes de las reformas pactadas con el Gobierno", se preguntaba el secretario general de CC OO. Además, Sordo ha advertido sobre el riesgo que puede tener la derogación de estas reformas de cara a recibir los fondos europeos de recuperación, pues buena parte de ellas forman parte de compromisos contraidos con la Comisión Europea.

Interrogados en varias ocasiones sobre a quién va dirigido su petición de claridad, los dos líderes sindicales han evitado dar nombres de partidos concretos. "Nos parece importante que nadie crea que [el mensaje] va dirigido exclusivamente a él", ha señalado Pepe Álvarez. Preguntados explícitamente por las afirmaciones de Feijóo sobre retocar la reforma laboral, Álvarez ha añadido que están a la espera de conocer la posición de todas las organizaciones políticas. Eso sí, ha destacado que esa petición de clarificación "no puede quedar en un 'lo voy a tocar o no'", sino que tiene que explicar el porqué de si se va a mantener y en qué condiciones.

Los sindicatos no han explicitado si harán campaña por alguno de los partidos políticos en liza en las próximas elecciones. No obstante, conviene recordar que en los comicios autonómicos y locales hicieron un llamamiento genérico a votar a las fuerzas "progresistas". "Tomamos una posición no partidista pero tampoco equidistante. No nos ponemos de perfil. Exigimos claridad", ha insistido Unai Sordo.

Respecto a las negociaciones sobre el partido Sumar, capitaneado por Yolanda Díaz, los dos líderes sindicales no han querido entrar en detalles sobre el proceso interno, pero sí han manifestado su deseo de que se alcance un acuerdo. Para Unai Sordo, Sumar es importante para "dar la batalla electoral y poder reeditar un gobierno progresista en nuestro país". "Hay una parte importante de la población que está mirando y necesita que haya una alternativa. Nuestra experiencia es que un gobierno plural de la izquierda ha posibilitado todo este paquete de acuerdos al que hemos llegado", ha apostillado Pepe Álvarez.

Finalmente, los dos líderes sindicales han destacado el "riesgo" que supondría para el "propio concepto de diálogo social" la irrupción de la "extrema derecha" en un eventual nuevo Gobierno. Un riesgo "real" que "se está dando en una comunidad autónoma" —presumiblemente Castilla y León, donde el PP gobierna con Vox— y en otros países de Europa.