Este miércoles daba comienzo el juicio por tráfico de drogas contra Rafael Amargo, su productor, Eduardo de los Santos, y otro socio, Miguel Ángel Batista León. Sin embargo, finalmente la fiscal ha anulado esta primera cita, algo que al bailaor, que acudió a la Audiencia Provincial de Madrid, le ha gustado nada.

El proceso estaba fechado para los días 7, 8, 9 y 12 de junio. Estaba previsto que el miércoles declarasen los acusados y testificasen tres policías, mientras que el día 8 lo harían un total de 33 testigos -la mayoría agentes- y varios peritos, según precisaron fuentes jurídicas a EFE.

Sin embargo, la citada agencia informó de que cabía la posibilidad de que esta vista oral se suspendiera, pues Eduardo de Santos, productor del artista que también está acusado, renunció recientemente a su abogado y esto podría provocar el aplazamiento para garantizar su derecho a la defensa. Algo que parece que finalmente ha ocurrido.

Declaraciones de Rafael Amargo y su abogado. El artista se sentará en el banquillo de los acusados por la presunta comisión de un delito contra la salud pública por la supuesta venta en su propio domicilio de sustancias estupefacientes a terceras personas. Rafael Amargo en su llegada a los juzgados.

Rafael Amargo llegó a las 9.45 horas a la Audiencia de Madrid y declaró a la prensa que creía en la Justicia y, por ello, no llegarían a ningún acuerdo con la Fiscalía, pues confiaba en su inocencia. Sin embargo, sobre las 11.50 ha vuelto a salir de los juzgados tras la anulación de la vista, algo que el bailaor no quería, pues quería que se realizara el juicio cuanto antes.

"Estoy aquí por eso. Llevo dos años y medio que no me han dejado ni el pasaporte para ir a trabajar, he tenido que suspender mi carrera, y ahora tengo que esperarme más tiempo todavía", se ha quejado frente a los medios allí presentes. "Qué culpa tengo yo si estoy aquí cumpliendo con lo que se me pide. Lo estoy haciendo todo correcto, se está haciendo, además, una cizaña sin ningún sentido".

"Prefiero no seguir hablando porque no quiero sufrir. Lo que más me duele es que le está costando la vida a mi padre que está agonizando en un hospital", ha añadido. "Yo estoy aquí dando la cara, no pueden dilatarlo y estirarlo porque lo único que están haciendo es más daño, encima con sorna".

Sobre Eduardo de los Santos, como motivo de la suspensión de la cita, ha preferido no pronunciarse. "Esto que estoy viviendo no me lo merezco", ha continuado. Además, ha defendido que jamás ha recibido dinero por ir a hablar de este asunto, pero la televisión y la prensa sí estaban ganando, mientras que él estaba pasando hambre.

"Estoy en un sitio trabajando, ganándome la vida decentemente, porque me han arruinado, he tenido que vender un piso. No hay derecho a lo que están haciendo conmigo", ha reclamado Rafael Amargo. "Lo que más me duele, que yo también tengo familia, es que mi padre está agonizando en un hospital por todo este tema, porque le amenazan con muchísimas cosas y hay cosas muy serias detrás".

Por último, ha asegurado que los reporteros de Equipo de investigación no estaban allí grabándole, pero estaban preparando un programa en su contra que se va a emitir.

En libertad provisional desde 2020

Rafael Amargo fue detenido el 1 de diciembre de 2020, y posteriormente quedó en libertad provisional, por ser el presunto cabecilla de un grupo que traficaba con droga, que vendían supuestamente desde el piso que compartía con su mujer, utilizando 'mulas' que llevaban la droga a los compradores.

De cara al juicio, la Fiscalía pide nueve años de prisión para el bailaor por, presuntamente, vender droga de forma "persistente" en su casa, y la misma pena para el productor Eduardo de Santos, de quien dice que actuaba de forma "conjunta" con Amargo en la compra y posterior distribución de droga. Y subraya la cantidad de droga encontrada en los domicilios de ambos.

El fiscal también solicita seis años de cárcel para el socio Miguel Ángel Batista por ser, supuestamente, "hombre de confianza" que entregaba la droga a los compradores.