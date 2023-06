Entrevista

A Daniela Dröscher (Renania-Palatinado, Alemania, 1977) le ha costado décadas encontrar la fórmula para escribir la que ya es su última novela publicada. En Mentiras sobre mi madre (Editorial AdN), relata desde los ojos de una Dröscher de seis años cómo es crecer en una casa en la que todo gira alrededor de un único tema: el peso de su madre. La obsesión de su padre con encajar a su mujer en los estándares de lo que supuestamente es un cuerpo deseable atraviesa, de principio a fin, una obra autobiográfica que aborda sin tapujos asuntos como la gordofobia y el machismo en la Alemania de los años ochenta.

Un homenaje a su madre, sometida durante años a dietas imposibles y descalificaciones constantes, pero que consiguió mantenerse firme pese a tenerlo todo en contra. Dröscher recibe a 20minutos en la semana de la Feria del Libro para hablar sobre su última obra, Finalista del Premio Alemán del Libro 2022, la primera en traducirse al español.

¿Por qué 'Mentiras sobre mi madre'?Hay muchas mentiras en este libro, pero la mayor de todas es la de mi padre en relación con dos cosas: por un lado, que mi madre es demasiado gorda, y, por otro lado, que gordo es igual a feo.



Y, ¿cuál es la mayor verdad de todo el libro?Es una buena pregunta. Seguramente la mayor verdad está en los ojos de la niña, que es una mirada muy clara, muy ingenua y llena de amor hacia ambos padres.



¿De dónde viene esa obsesión de su padre por el peso?Mi padre había sido siempre el típico trepa. Tenía unos orígenes muy humildes y campesinos. Y claro, cuando de repente se ve en una posición de empleado, con traje… mi madre ya no corresponde a ese ideal. Ya no es la mujer adecuada para eso. Pero obviamente detrás hay una gran inseguridad que él acaba proyectando siempre en ella. Es como un chivo expiatorio, una forma de culparle de todo lo que va mal en su vida.

¿Qué supone para una niña crecer una familia en la que todo gira alrededor del peso de la madre?

En mi adolescencia sí que tuve momentos en los que traté de hacer dietas y regímenes, pero siempre tuve amigos muy cariñosos que me decían que mi cuerpo está perfectamente, tenía libros que también me ayudaron, y me prometí que el peso nunca sería mi destino. Ahora bien, sí que tengo una obsesión, y es trabajar.



Amigos que, según relata en el libro, su madre nunca tuvo...

Efectivamente, ambas cosas están relacionadas. Ella estaba muy sola, no tenía amigas. No es como hoy, que hablamos de todo y nos apoyamos mutuamente. Mi madre no tenía derecho a tener amigas… y por ende no tenía apoyo, y por eso volvió siempre a ese rol de someterse. Ella tiene un carácter muy complejo y contradictorio. Es una leona. Por un lado, capaz de luchar por otros con muchísima fuerza, pero no por sí misma. Pero también necesita de armonía, y por ello quiere complacer a mi padre.

Y luego está la dependencia económica...Al principio vemos que mi madre dependía completamente de mi padre y del dinero que le daba para todo lo relativo a la casa. No podría haber vivido sola conmigo. Luego se convierten en dos hijos, se añade Jesse, la madre dependiente... Ahora bien, llega el momento de la herencia, y ahí hay un punto que para los lectores es difícil de soportar. Que ni siquiera con la herencia logra esa independencia, y yo creo que hay que aprender a tener dinero, a ser consciente del derecho a disfrutarlo.



Daniela Dröscher, autora de 'Mentiras sobre mi madre', en una entrevista para 20minutos. José González

¿Por qué escribir ahora, a los 46 años, sobre esa infancia?

Lo he intentado tantas veces… He intentado hacer este libro desde que empecé a escribir, pero nunca encontraba el lenguaje adecuado, intentaba escribirlo desde la perspectiva de una adolescente, hasta que hace tres años por fin me encontré con la mirada de la niña. Quizás otro factor que ha contribuido y que me ha dejado reunir el valor para escribir sobre ello es el cambio en la sociedad. Ahora ya no hay tantos prejuicios sobre la gente gorda, ni tanta discriminación.



Pero todavía hay camino por recorrer en ese sentido... El vocabulario, en primer lugar. ¿Deberíamos dejar de encasillar la palabra gordo como un insulto, igual que no lo hacemos con la palabra delgado?

En comparación con los años 80, la sociedad ha cambiado y hay muchas actrices, cantantes, modelos que tienen confianza y están muy orgullosas de su cuerpo. Y efectivamente el tema de la lengua es complicado. ¿Cómo usar esta palabra? Hay un activismo fat que usa esa palabra con cierto orgullo, y en ese sentido mi madre también decía que estaba gorda, pero se sentía bien. Siempre depende de quién dice la palabra y con qué intención la dice… pero es cierto que tenemos que aprender a no herir al otro con los mensajes que transmitimos.



"Hay una industria detrás de la belleza y de las dietas que mueve mucho dinero"

Daniela Dröscher, autora de 'Mentiras sobre mi madre', en una entrevista para 20minutos. José González

Al final, el cuerpo de las mujeres siempre ha sido uno de los principales campos de batalla del patriarcado…

Sí. La mujer es y ha sido siempre una persona a la que mejorar, corregir, siempre hay algo que no está bien. Mi madre me dijo una vez: "Tu padre siempre me confundió con una casa, que hay que embellecer, reparar…". Pero el cuerpo no es una casa. Entonces el régimen, la dieta, siempre han sido una herramienta de sometimiento.



Hay una fragmento en el libro en el que dice: "Si todas las mujeres de este mundo se despertaran mañana sintiéndose de verdad fuertes y a gusto con su cuerpo, la economía mundial se vendría abajo en un abrir y cerrar de ojos"

Sí, es una idea de Laurie Penny, una feminista británica que publicó el libro Meat Market: Female Flesh Under Capitalism (Mercado de carne: La carne femenina en el capitalismo). Y efectivamente hay un interés económico detrás de todo esto. Hay una industria detrás de la belleza y de las dietas que mueve mucho dinero, que hace que sufran también muchos animales… La sociedad de consumo se aprovecha de ese sentimiento hacia las mujeres de que nunca son buenas tal y como son, y es algo que hay que empezar a tomarse muy en serio.



De hecho, hay una tendencia a vincular el control del peso con la salud. ¿La gordofobia se suele disfrazar también con consejos saludables?

Absolutamente. Hay mucha confusión en estos conceptos. Luego también este en concreto es un libro que habla sobre una realidad alemana, y lo interesante es que detrás de este ideal del cuerpo delgado también quedan ramalazos del nazismo. Durante el régimen de Hitler se discriminaba a la gente obesa, y mi padre, que nació en 1946, está también enmarcado en esta historia negra.



"Siempre hay una transmisión transgeneracional de los traumas"

¿Ha llegado a reconciliarse esa niña de seis años con su padre?

Lo ha intentado. Pero su padre sigue sin entender y sin tener conciencia de nada.



¿Es muy diferente escribir sobre una madre?

Sí, nunca he escrito de forma tan abierta y tan cercana a mi propia vida. Aunque detrás de mis otros libros siempre había las mismas constelaciones, los mismos personajes, con pelucas y vestidos. En el siglo XVIII, en Londres, en Japón… pero lo que siempre había es el factor poder.



Habla en la novela de cómo su madre arrastró y absorbió ciertos comportamientos de sus propios padres, es lo que luego te pasó a ti… ¿Hasta qué punto heredamos parte de los traumas de nuestros padres?

Siempre hay una transmisión transgeneracional, y muchas veces las madres decimos que tenemos que ser buenos modelos para que nuestras nietas sean más libres. Es decir, la historia se transmite y continúa, pero cada vez de forma más débil.