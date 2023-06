La educación financiera avanza en España: un curso gratuito enseñará a los españoles cómo operar en bolsa

Inversión, espectáculo y aprendizaje a partes iguales. Si quieres aprender a operar en bolsa tenemos una propuesta muy interesante para las próximas semanas: un curso online totalmente gratuito de la mano de Javier Lorenzo, uno de los gestores de carteras más famosos en nuestro país, y colaborador habitual de diferentes medios de comunicación como Negocios TV, Capital Radio o Intereconomia, además de profesor invitado en diferentes universidades como la Universidad Politécnica de Valencia.

¿Te gustaría aprender a invertir de la mano de uno de los mejores analistas españoles? Así arranca una novedosa iniciativa del broker internacional Trade.com que pretende llevar por toda España los secretos del trading y las inversiones en bolsa de manera totalmente gratuita.

Dicho así suena muy espectacular, y lo es. Y es que los asistentes verán a Javier Lorenzo contar todos sus secretos a través de las más de 3 horas de duración del curso online que será impartido en formato vídeo y al que los interesados podrán acceder en cualquier momento, sin que los horarios sean un problema.

Si deseas unirte a esta iniciativa gratuita, puedes hacerlo haciendo clic aquí y completando el formulario que encontrarás.

Diversión y aprendizaje

Los cursos de Javier Lorenzo parten de la idea que los asistentes disfruten aprendiendo y es que el curso, será una mezcla entre espectáculo y aprendizaje ya que los asistentes podrán ver en primera persona cómo y cuando se debe invertir, cómo se gestiona el riesgo de las inversiones, cómo funciona la psicología de los inversores, cómo limitar las posibles pérdidas y optimizar los beneficios, cómo se trabaja con diversos productos financieros e incluso conocerán los errores más frecuentes de los inversores novatos.

Además, los más atrevidos podrán incluso ir poniendo en práctica todo lo aprendido en tiempo real a través de un simulador gratuito donde podrán realizar inversiones con capital ficticio y cero riesgo.

¿Y qué tipo de gente se inscribe a estos eventos? Los propios asistentes despejan la incógnita: "Todo tipo de personas amantes de las finanzas con una sed insaciable de aprender y adquirir más conocimientos financieros".

La inscripción está abierta en esta página de forma gratuita y marcha a buen ritmo.

--

AVISO LEGAL

TRADE.COM es una marca comercial operada por Trade Capital Markets (TCM) Ltd, que está autorizada y regulada en Chipre por la Cyprus Securities and Exchange Commission (número de licencia 227/14), y autorizada en Sudáfrica por la Financial Sector Conduct Authority (número FSP 47857).

Trade Capital Markets se encuentra registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con Número de registro 3698.

Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78.60% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.

La CNMV ha determinado que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y al alto nivel de riesgo que conlleva.

La Compañía no proporciona asesoramiento de inversión y los inversores individuales deben tomar sus propias decisiones o buscar asesoramiento independiente. Invertir implica riesgos.