Marta Riesco reaparece en un 'photocall' con un mensaje a sus 'haters': "Asumo el riesgo de que digan que me colé para hacerme la guay"

Ya ha pasado más de un mes desde que Marta Riesco y Antonio David terminaron su relación, tiempo en el que no solo se ha hablado mucho de los entresijos de esta ruptura, sino que también le ha permitido a la a ella reponerse y tener una actitud mucho más positiva. Ahora, la periodista ha reaparecido en un photocall, tiempo después de mantenerse alejada de la prensa.

Fue este martes en la premiere de Transformers: el despertar de las bestias, a la que la exreportera de Mediaset acudió acompañada de una amiga y luciendo un vestido verde de transparencias.

Allí contestó las preguntas de varios medios, tal y como ella misma mostró en sus stories: "Me siento bastante indestructible, porque me ha pasado de todo en el último mes, así que solo me queda reponerme y estoy en ello".

Sin embargo, antes de salir, mientras estaba eligiendo su look, envió un mensaje a sus haters recordando qué fue lo que pasó la última vez que le invitaron a un photocall.

"Las redes sociales y los youtubers, en definitiva, mis haters, los que me ven para llenar de contenido todas tonterías, dijeron que yo me había colado y que la organización estaba flipando", declaró en su Instagram.

"Hoy puede ser que lo vuelvan a decir. Asumo el riesgo de que hoy puedan decir que no tengo otra cosa que hacer (...) que colarme en un photocall para hacerme la guay", bromeó.

Después de la presentación, Marta Riesco se fue en mitad de la película, recogió a su perro Tomás y se fue con su amiga a tomar algo, según enseñó en sus redes sociales.