Quién es Samy Rivers, la 'streamer' mexicana presidenta de la Kings League y participante de 'La Velada 3' de Ibai Llanos

La tercera edición de La Velada del año de Ibai Llanos ha conseguido unir TikTok y Twitch en un solo combate explosivo: Rivers vs Rivers. Dos mujeres muy conocidas en su campo, pero desconocidas en el otro.

Marina Rivers es una tiktoker madrileña con 6 millones de seguidores en la red social china, mientras que Samy Rivers es una de las streamers de más éxito de España y Latinoamérica.

Quien siga a diario el contenido de Ibai, conoce de sobra a la youtuber. No obstante, más allá del mundo de Twitch, hay muchos que aún no han conocido la historia de la Rivers mexicana.

Así es Samy Rivers

Samantha Rivera, como se llama en realidad, es una creadora de contenido que nació el 7 de septiembre de 1998 en la ciudad de Monterrey, en México.

Comenzó su carrera en YouTube en 2015, donde ganó fama gracias a sus vídeos sobre videojuegos como Call of duty, Minecraft o, más recientemente, Among Us. Al mismo tiempo realizaba directos en Facebook, pero no fue hasta 2021 que se lanzó a Twitch, con su perfil @rivers_gg.

En menos de dos años en la plataforma de Amazon, Rivers ha conseguido consolidarse como una de las streamers femeninas de más éxito, encabezando todos los ránkings de mujeres hispanohablantes.

Su éxito fue evidente cuando Piqué la invitó como la única mujer presidenta de la Kings League. Con su equipo PIO F.C. ahora también capitanea la Queens League.

Siguiendo los pasos de su gran amiga AriGamerPlays, ahora también se enfrenta al reto de participar en un combate de boxeo en La Velada del año 3 de Ibai Llanos. Lleva desde el comienzo del año preparándose sin cesar para derrotar a su tocaya.