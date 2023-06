Pantomima Full se ríe de los periodistas deportivos más venidos arriba

El dúo cómico Pantomima Full ha hecho una parodia de esos periodistas deportivos que viven las cosas al máximo y que idolatran a las figuras del deporte como si de héroes o dioses se tratasen.

En su último vídeo, Alberto Casado interpreta al personaje, que asegura que sus referentes son De la Morena, García, Paquito, Lama, Pepe... y que ellos le "metieron el gusanillo".

El personaje es invitado a contar cuáles son sus cinco cosas imprescindibles en la vida. La primera de ellas es un pequeño transistor analógico, el típico aparato gris con antena de aluminio y un dial con ruedecita.

"No tengo nada en contra de los chavales de ahora, los chavales del Twich", asegura sobre su competencia, aunque deja claro que "no le gusta" y que no se le debe llamar periodismo a eso, que es "entretenimiento".

La portada de su periódico el día que Iniesta marcó el gol que dio la victoria a España en el Mundial es otra de las cosas que guarda como oro en paño. Como todo el mundo lo recuerda afirma que ese momento es "nuestro 11S, en el buen sentido", según afirma.

Un balón firmado por Alexia Putellas, jugadora del Barça, es otro de sus objetos de culto, junto con el babero de un restaurante donde realizan sus fiestas y reuniones. "La de veces que hemos entrado ahí a las tres de la tarde y nos hemos ido a las tres de la mañana", rememora.

El último objeto imprescindible para este periodista son los testículos de Rafa Nadal, de los que exhibe una imagen enmarcada (que aparece pixelada). "El monumento más bonito de este país", dice sobre los atributos del tenista.