Taylor Swift y Matty Healy nunca fueron "novio y novia" con exclusividad

Les ha durado muy poco el amor... O quizá es que nunca hubo más que algo pasajero. Así lo ha dejado caer una fuente cercana a la pareja en declaraciones a la revista People acerca de la reciente ruptura, apenas un mes después de comenzar a ser relacionados y vistos juntos, de Taylor Swift y Matty Healy.

La autora de éxitos como Look what you made me do o Exile, de 33 años, y el vocalista del grupo The 1975, de 34, comenzaron a salir a primeros del mes de mayo, después de que ella rompiese con Joe Alwyn, con quien llevaba seis años de relación. Sin embargo, su vertiginoso romance podría no haber sido más que un pasatiempo para ambos.

"Ella se divertía con él, pero siempre de una manera casual", ha confirmado un informante al citado medio, afirmando a continuación que "ya no hay nada sentimental entre ellos". Los representantes tanto de Swift como de la banda de Healy han preferido no hacer comentarios al respecto.

Además, otra fuente ha dado más detalles de lo que han vivido Swift y Healy este tiempo. "Nunca fueron novio y novia ni tuvieron exclusividad. Siempre fue algo meramente divertido", ha declarado otra fuente. "No ha habido ningún drama, y quién sabe lo que podría volver a pasar. Fue un buen momento para ambos y ahora han seguido cada uno su camino", ha añadido.

"A Taylor le está yendo muy bien, está muy centrada en estos momentos en su tour. Dado que Matty también está de gira, no podían verse en absoluto", ha continuado, así como que, dado que los dos "han sido amigos durante años", únicamente "han decidido volver a esa amistad", la cual comenzó en 2014.

"No ha sucedido nada complicado. Tan simple como la vida misma", ha finalizado esta fuente, antes de que una tercera fuente haya añadido: "Taylor y Matty aún se preocupan el uno por el otro, pero están en mitad de sus respectivas giras mundiales, por lo que están increíblemente ocupados ambos. Han sido amigos durante años y van a seguir siéndolo".

Además, esta fuente ha querido comentar unas palabras antiguas de Healy en las que decía que no saldría con Swift para no exponerse a acabar siendo retratado por ella en uno de sus temas, algo que no gustó nada a la comunidad swifter, que lo ha estado recordando en redes.

"Le gusta provocar esa respuesta de la gente. Ella es una mujer adulta más que capaz de formarse sus propias opiniones sobre las personas. Nadie la ha obligado a nada, especialmente en estos días. Está en la cima del mundo", ha terminado.