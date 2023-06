Cuando Sánchez defendía no hacer 'cara a cara' con la oposición... y prefería mantener debates abiertos con otros partidos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arrancó este semana con una propuesta al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo: un debate semanal cara a cara, desde el próximo lunes hasta las elecciones del 23 de julio. Un formato que el socialista ya empleó en campañas anteriores —como en 2015 y 2016 con Rajoy— pero que también rechazó cuando, ya como presidente, negó la opción a Pablo Casado en los comicios de 2019.

Feijóo ha aceptado la proposición, pero de manera parcial, pues de los seis debates a los que Sánchez le ha citado, solamente acepta uno. "Los debates se negocian entre los equipos de campaña, no se obligan ni se establecen por la parte interesada", apuntó en declaraciones a Onda Cero. Este 'cara a cara' se sumará a los seis encuentros de tal índole celebrados en 47 años de democracia en España.

¿Crees que los debates deberían regularse por ley y que no dependan de la voluntad de los candidatos? Sí, deberían regularse por ley. No, que sean los candidatos los que decidan con quién y cómo debatir. No lo tengo claro

Aun así, tanto el presidente como el portavoz de los populares, Borja Sémper, han sido críticos con la idea del socialista. Este último ha considerado la situación de "excentricidad": "España no necesita siete cara a cara; quien los necesita es Sánchez".

Borja Sémper, sobre la propuesta de Pedro Sánchez: "Es una excentricidad plantear siete debates cara a cara. Nosotros no vamos a seguir un guion que marca Sánchez" pic.twitter.com/VvGLXbcAuR — El HuffPost (@ElHuffPost) June 5, 2023

Estas reuniones a dos no siempre han sido defendidas por el presidente del Gobierno. Fue en las pasadas elecciones generales de 2019, cuando el secretario general de PSOE rechazó mantener un 'cara a cara' con el entonces líder del PP, Pablo Casado.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha retado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a un debate electoral cara a cara y le ha preguntado si es que "tiene miedo a debatir con el líder de la oposición"."¿Por qué Pedro Sánchez no quiere debatir con la oposición? ¿De qué tiene miedo de hablar Pedro Sánchez?" se ha preguntado Casado en un encuentro con militantes y cargos públicos de la Comunidad Valenciana en Alicante. El presidente del PP, Pablo Casado, ha retado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a un debate electoral cara a cara y le ha preguntado si es que "tiene miedo a debatir con el líder de la oposición"." se ha preguntado Casado en un encuentro con militantes y cargos públicos de la Comunidad Valenciana en Alicante.

"¿Por qué Pedro Sánchez no quiere debatir con la oposición? ¿De qué tiene miedo de hablar Pedro Sánchez?", preguntó Casado al líder del Socialista por no querer sostener un 'cara a cara'.

Sánchez dijo que el debate abierto con los demás partidos políticos era lo que se tenía que hacer para la campaña electoral de los comicios de 2019. "¿Qué ocurre con Podemos y Ciudadanos? Van a decir que también quieren ese debate", alegó en una entrevista para Onda Cero.

La hemeroteca de Pedro Sánchez y los cara a cara: pic.twitter.com/32DsthHtND — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) June 5, 2023

Una de sus propuestas era incluir a Vox en un debate con diferentes representantes de los partidos. En una entrevista para el Heraldo de Aragón y 20minutos, Sánchez instó a "un debate en el que estuviera la extrema derecha sería más interesante para contrarrestar ideas".

Sin embargo, en las elecciones generales celebradas en 2015 y 2016, cuando Mariano Rajoy era quien estaba al mando del Gobierno de España, fue Pedro Sánchez el encargado de solicitar estos encuentros para exponer sus ideas frente a las del popular. De las dos peticiones, el líder del PP aceptó la primera, pero declinó la segunda.

En el debate de 2015, el socialista calificó a su contrario de no ser "una persona decente" por los casos de corrupción que afectaban a su partido -uno de los temas que trataron en el debate-. Una acusación con la que Rajoy tildó a Sánchez de "ruin, mezquino y deleznable".

"Si está usted desesperado por la situación le ruego que use otro tipo de argumentos. No le puedo aceptar esto. Va a perder estas elecciones. De una derrota electoral uno se recupera, pero usted no se recuperará de su frase ruin, no se la acepto", fue la respuesta que le dio el popular. "Lo siento mucho, pero tendrá que escucharlo, es lo que piensa la mayoría de los españoles", replicó Sánchez por su parte.

¿Crees que los debates deben ser 'cara a cara' de los dos principales candidatos o incluir a otros? Prefiero un cara a cara entre los dos principales candidatos Mejor incluir a más partidos en el debate No lo tengo claro

Para el 'cara a cara' entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo solamente se conoce que será el próximo lunes, pero aún falta por decidir dónde y a qué hora se emitirá. "Esto me recuerda a una película del oeste, le reto a tal hora", apuntó irónicamente el líder del PP en una entrevista para la radio citada.