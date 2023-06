Sara, en 'First Dates': "Las mujeres me gustan como los vinos, con carácter"

Erica acudió este martes a First Dates en busca del amor y con las ideas muy claras: "Soy una chica romántica y muy fogosa. De mi pareja espero lo mismo", señaló la barcelonesa.

Laura Boado fue la encargada de recibirla y la camarera le preguntó cómo le había ido en el amor: "Estuve 8 años con un chico, la cosa no funcionó, experimenté con una chica y me gustó. Pero en un futuro no sé si estaré con un hombre o una mujer", explicó la educadora canina.

Antes de conocer a su pareja de la noche, Erica le dio a Matías Roure un mensaje: "Me han dicho que te diga que eres guapísimo y que tienes enamorada a una amiga".

El argentino le contestó: "Esto de ir robando corazones es tremendo... Eso sí, me encanta la gente directa y honesta".

Erica, en 'First Dates'. MEDIASET

La cita de la barcelonesa fue Sara: "Soy muy disfrutona, me gustan los buenos placeres como comer y beber bien y disfruto mucho cuando alguien me hace maripositas en el estómago", afirmó.

Eso sí, "las mujeres me gustan como los vinos, con carácter", admitió la sumiller. Erica, al verla, confesó que Sara era "muy, muy guapa", aunque que viviera en Madrid no le gustó tanto.

Ya en la mesa, la sumiller pidió unas copas de vino para enseñar a la adiestradora canina como se hacía una cata: "Tienes que ser buena persona si te gustan los animales", comentó la madrileña.

Erica y Sara, en 'First Dates'. MEDIASET

Ambas siguieron charlando, recordando sus anteriores relaciones, el tiempo que llevaban sin estar con un hombre o sus preferencias en la pareja.

Al final, Erica sí que quiso tener una segunda cita con Sara. Cuando le llegó el turno a la madrileña, Erica le dijo entre dientes: "Como digas que no, te mato".

"Sí que volvería a quedar con ella porque me ha caído muy bien, si no hubiera disfrutado en la cena, habría dicho que no", respondió la sumiller entre risas.