Pablo Motos muestra en 'El Hormiguero' su lado más romántico

Pablo Motos sorprendió este martes a la audiencia de El Hormiguero con algunos comentarios sobre su mujer, uno muy romántico y otro, muy curioso.

El presentador le comentó a la invitada del día, Maribel Verdú (que presentó su nueva película, The Flash): "Una de las tesis del filme es que el superhéroe quiere viajar al pasado para decirle a su madre que la quiere".

Entonces, la invitada le sorprendió cuando le preguntó: "Y si tú viajases al pasado, ¿qué te gustaría recobrar? Piénsalo". Motos suspiró y reflexionó la respuesta.

"Ya lo sé, me gustaría volver al principio de cuando me enamoré de mi mujer. Aunque nunca pienso en el pasado", respondió el valenciano, arrancando los aplausos del público presente en las gradas del espacio de Antena 3.

Pablo Motos y Maribel Verdú, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

El conductor del programa le dijo a la invitada: "¿Y tú, si viajases al pasado?". La intérprete comentó que "querría recuperar a mi hermana melliza".

"Tengo dos hermanas gemelas, sin embargo, yo era melliza, pero no llegó a buen puerto y nací solo yo. Me habría fascinado que mis hermanas fueran gemelas y nosotras, mellizas", añadió Verdú.

A raíz de la trama de la película, Motos presentó uno de los experimentos sociales que suele hacer El Hormiguero donde le preguntaban a varias personas si decían suficientes veces "te quiero" a sus seres queridos.

En la sección de Trancas y Barrancas, el presentador también recordó una divertida anécdota sucedida con su mujer el pasado domingo en su casa.

"Ella estaba viendo una película y la escucho gritar: Quiero helado de dulce de leche. Me acerqué y le dije que si quería que bajara a por uno, pero ella me dijo que no, que lo hacía para quitarse el hambre", comentó el valenciano.