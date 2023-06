Las negociaciones de Sumar entran en una fase de máxima tensión a menos de 72 horas del fin del plazo para firmar la coalición

Las negociaciones para conformar la coalición Sumar, y más en concreto para que Podemos se integre en la misma, empiezan a tomar una peligrosa deriva que puede acabar en su descarrilamiento. Las conversaciones con los morados no avanzan precisamente a buen ritmo, y en las últimas horas, además, lo que habían comenzado como unas negociaciones discretas se han visto enfangadas por un cruce de acusaciones entre las principales fuerzas que están alrededor de Yolanda Díaz. Con el fin del plazo para registrar coaliciones cada vez más cerca —este viernes a las 23.59—, las próximas horas serán fundamentales para el devenir de unas conversaciones más tensas que nunca.

Las cosas empezaron a torcerse el pasado fin de semana, puesto que varias fuentes confirman que las negociaciones para conformar la coalición Sumar apenas experimentaron avances durante el sábado y el domingo pese a lo apretado de los tiempos. Y el lunes, con el inicio de la semana, comenzó a emerger a ojos públicos un debate que había estado presente, aunque soterrado, desde el inicio de las negociaciones: la conveniencia o no de incluir a la número dos de Podemos, Irene Montero, en las listas. Ningún partido, expresamente, ha planteado la opción de vetarla. Pero sectores de Más Madrid o Compromís consideran que Montero resta apoyos, y ese problema sobrevuela todas las conversaciones.

No obstante, lo que sucedió entre la tarde del lunes y este martes ha terminado de tensar el escenario. El lunes, el ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, comenzó a deslizar públicamente por la mañana que otros partidos estaban intentando vetar a Montero. Y, ese mismo día por la noche, cargó a las claras contra Compromís, Más Madrid y Catalunya en Comú —el partido de su otrora aliada Ada Colau— al asegurar que esas tres formaciones estaban excluyendo ya no a Montero, sino a todo Podemos de las listas en la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid y Cataluña.

Fuentes conocedoras del contenido de las negociaciones niegan que se estén produciendo estos vetos. Lo cierto, no obstante, es que Compromís considera que los resultados de las elecciones autonómicas del pasado domingo, en las que Unidas Podemos quedó fuera de Les Corts, demuestran que Podemos es residual, y por ello ha exigido copar todos los puestos de salida —los que tienen prácticamente asegurado que conseguirán escaño en el Congreso— en las listas de Valencia, Alicante y Castellón. De configurarse así las listas, los morados tendrían muy pocas opciones de obtener diputados por la Comunidad Valenciana.

En Madrid, las condiciones no están siendo tan draconianas, aunque Más Madrid pide controlar la mayor parte de la lista y lo cierto es que, entre sus puestos, los directamente elegidos por Díaz y los de IU, queda poco espacio para que Podemos tenga un puesto de salida. Además, en la lista madrileña es donde el problema que supone para algunos sectores la posible inclusión de Irene Montero se nota con más fuerza, puesto que la dirigente es madrileña y tendría que concurrir a las elecciones por esa circunscripción. Y para los morados, que su número dos tenga hueco en las listas es una de las pocas líneas rojas infranqueables.

Sin embargo, la líder de Más Madrid Mónica García acusó anoche en la Cadena Ser a Pablo Iglesias de «mentir claramente» y «hacer daño» con sus declaraciones a un posible acuerdo. Asimismo, insistió en que su formación «no ha vetado» a ningún partido, frente a lo que aseguró el ex secretario general de Podemos. "No entiendo muy bien cuál es la intención, más allá de intentar hacer daño al acuerdo. No hemos vetado a nadie e insisto, estamos remando para adelante", respondió con contundencia García. Y en este sentido se mostró "optimista" de cara a cerrar un pacto con Sumar antes del viernes a través de "negociaciones discretas", en "un buen tono y buena sintonía".

La supuesta negociación con ERC

Pero si este martes hubo un incendio en Sumar, ese fuego brotó en Cataluña. En torno a mediodía, Catalunya en Comú, a través de un breve comunicado distribuido por fuentes oficiales, acusó a Podemos de estar manteniendo negociaciones a dos bandas: unas oficiales con Sumar, para poner en marcha una coalición liderada por Díaz, y otras paralelas con ERC, con el fin de acudir a las elecciones aliado con la formación independentista si la otra opción fracasa. Los republicanos negaron tajantemente a los pocos minutos estar negociando con Podemos y exigieron no ser utilizados en "filtraciones interesadas". Pero los morados no se pronunciaron en todo el día.

Los comuns aseguraban en su comunicado que ha sido la propia dirección estatal de Podemos la que les ha trasladado "que está negociando con ERC para presentarse en coalición a las elecciones generales convocadas para el próximo 23 de julio". Y, además, la formación que lidera Ada Colau afirmaba sentirse "sorprendida" por "las palabras de Pablo Iglesias" sobre el supuesto veto de Catalunya en Comú a Podemos en las listas de Sumar en Cataluña. A su juicio, las acusaciones de Iglesias "denotan la falta de conocimiento de las negociaciones de alguien que no está participando en ellas".

Con ese panorama, la izquierda a la izquierda del PSOE se enfrentará a un escenario muy complicado durante las próximas 72 horas, en las que se decidirá hasta dónde abarca la coalición Sumar. Por el momento, el único acuerdo que ha suscrito ya Díaz es con el Proyecto Drago que encabeza en Canarias el ex secretario de Organización de Podemos Alberto Rodríguez, escindido de la formación morada después de haber perdido su escaño en el Congreso a raíz de una sentencia judicial. Drago consiguió en las elecciones del pasado domingo en Canarias un 3,1% de los votos, por el 3,9% de Unidas Podemos. Ambos quedaron fuera del Parlamento autonómico.

Este es el ambiente en el que las negociaciones contrarreloj en Sumar continúan. Pese a todo, Díaz, de momento, parece no perder la calma y pasará este miércoles en Doñana, lugar de la pugna que mantiene el Gobierno central con la Junta de Andalucía por la legalización de regadíos. Junto a ella acudirá el nuevo portavoz de Sumar, el eurodiputado de los comuns Ernest Urtasun, cuyo nuevo rol fue anunciado este martes.